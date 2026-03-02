美國演員工會獎重現荷里活黃金時期風采！造型盤點：她戴95卡鑽石

第32屆美國演員工會獎（又稱Actor Awards或SAG Awards）在美國東岸時間3月1日晚上8時（香港時間3月2日早上9時）舉行。當晚場內星光熠熠，包括愛瑪史東（Emma Stone）、Gwyneth Paltrow、Demi Moore， 以及新生代演員Chase Infiniti等。大會亦以「重現20、30年代荷里活風采」為穿搭主題，以下盤點一眾女星們的華麗造型！



美國演員工會獎2026｜女星造型盤點1. Emma Stone

相較隆重與玩味，Emma Stone選擇舒適低調。她穿Louis Vuitton粉紅色閃爍禮裙，配搭同色外套，透過自然垂墜的剪裁線條，展現出曲線身材的美態。加上短髮更展現出頸部的骨感美。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點2. Gwyneth Paltrow

53歲Gwyneth Paltrow傾向典雅風格，穿Givenchy蕾絲超低胸禮裙展現出性感與優雅。禮裙上半部採用修身設計，下面則以魚尾輪廓締造漏斗身材，看來浪漫迷人。她亦佩戴Belperron綠松石耳環，矚目全場。該對耳環為1930年代的古董珠寶，而在頒獎禮中的一個小插曲，便是Gwyneth在台上時被發現缺少了一隻！

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點3. 露絲拜恩（Rose Byrne）

入圍「最佳女主角」的Rose Byrne，穿上白色背心禮裙，以細微的閃爍感，突顯外貌與優雅氣質。禮裙來自CHANEL 2026 Métiers d’Art工藝坊系列，在以絲綢製作的蛋糕裙上刺繡圖案，締造出金屬漸變效果，襯搭Messika鑽石耳環展現知性與矚目感覺。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點4. Demi Moore

剛以型格造型現身Gucci時裝秀的Demi Moore，在頒獎中則穿Schiaparelli 2026春季高訂系列禮裙，以優雅華麗的形象示人。禮裙剪裁貼身，以中間細節設計打造筆直線條，襯搭Harry Winston典雅華麗的鉑金鑽石頸鏈、耳環及戒指，鑽石總逾95卡，展現一體的高貴氛圍。特別在於背後的多層白色紡紗，綴以黑色圓點珠片，展現出荷里活風格。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點5. Chase Infiniti

年輕就是果敢駕馭不同造型！Chase Infiniti選擇Louis Vuitton同色調造型，禮裙以整齊珠片刺繡方式，締造低調的閃爍感覺，同時高領及挺身魚尾的設計，亦為造型輪廓增添趣味，加上頭紗完整造型，並散發神秘氣息。她所戴的De Beers 18k 白色及玫瑰金鑽石耳環，是造型上的主角，以總計9.96卡白鑽鑲嵌，展現華麗和典雅的感覺。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點6. Teyana Taylor

造型亮眼的Tenyana Taylor，選擇充滿藝術感的Thom Browne禮裙，衣領採用不規則剪裁和圖案，魚尾裙部分則由40萬片珠片及17.5萬顆珠子刺繡而成。襯搭Tiffany & Co.珠寶展現華麗，當中鉑金及18k黃金頸鏈鑲嵌逾47卡鑽石，閃耀奪目。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點7. 姬赫遜（Kate Hudson）

Kate Hudson穿上Valentino米色禮服，露腰剪裁為造型更添性感，加上皺褶設計突顯知性氣質，展現出瑰麗優雅的感覺，而披肩提升整個人的氣場。珠寶來自品牌Emily P. Wheeler，密鑲鑽石頸鏈採用開口設計，同時強調一顆10.15卡淺干邑色漸變沙漠鑽石（Desert diamond)；其中兩枚戒指亦分別以非洲博茨瓦納（Botswana）採掘的3.09卡及2.71卡鑽石為主石；垂墜鑽石耳環則鑲嵌共2.7卡鑽石，看來典雅華麗。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點8. Mia Goth

Dior全球品牌大使Mia Goth穿上品牌禮裙出席，裡面以酒紅色絲綢打造艷麗，外面加上黑色鏤空蕾絲，展現出魅惑與神秘的感覺。禮裙左面以隆起的宮廷式輪廓，搭以蛋糕層次，締造隆重感覺。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點9. Jenna Ortega

演活「Wednesday」一角的Jenna Ortega，穿上Christian Cowan超低胸米色禮裙出席，上身以蕾絲設計，裙子部分則以絲滑質感展現優雅氛圍，加上刻意的破壞及弄爛設計，締造頹廢美學。禮裙襯搭黑色珠鏈、Mikimotto白色珍珠頸鏈及灰色長筒絲襪，締造黑暗感覺，背面更以綁帶方式，呈現出脊骨般的外形，令人聯想到她在去年7月《Wednesday》第2季英國優先場的造型，充滿鬼魅感覺。

美國演員工會獎2026｜女星造型盤點10. Michelle Williams

榮獲電視電影或迷你劇集「最佳女演員」的Michelle Williams，穿上Prada粉紅色禮裙出席，以同色調的珠片刺繡，展現出甜美與閃爍感覺，加上復古風格輪廓剪裁，以及俐落的Bob短髮，讓整個人更顯明亮和年輕，襯搭Messika由納米比亞採掘的鑽石耳環及戒指，締造閃爍矚目的感覺。