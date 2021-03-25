H&M西裝褸注目必搶　粉色、編織成春夏大熱　3大快時尚新品推介

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-25 21:00

H&M｜春夏換季，平價時尚代表H&M的新品再次引起了大家注目。今季H&M的西裝褸尤其吸精，絕對是一眾OL及上班一眾必備！除了H&M，以下也為大家帶來Pull & Bear以及Stradivarius的春夏季時尚新品，一次過看看3大快時尚的潮流新裝！

H&M 春夏季帶來了不同顏色的清爽質料西裝褸。 (H&M)

H&M：假日Smart Casual

西裝褸一直是時尚女生的必備品，自從Smart Casual大行其道，本是象徵「正式感」的西裝褸不再是上班族的專利。H&M今季再次再來了略帶復古感的西裝褸，墊肩設計加上寬鬆剪裁，即使是「小隻女」穿上去也可增加霸氣，「肉肉女」則可有遮肉效果。H&M的西裝褸新品配色均以低飽和度色系為主，如米色、鵝蛋色等，充滿春夏感。別怕西裝褸穿起來太焗促，H&M的西裝褸質料採用了清爽的亞麻布料製造，適合春夏的天氣。

疫症關係加上復活節假期，許多人都安排Staycation、Glamping、去高級餐廳食飯，一套得體的Smart Casual既可以打卡又能配合場合，西裝褸而且重用機率高，襯長裙或牛仔褲一樣好看，值得入手！

▼▼▼H&M春夏季新品推介，西裝褸不論是日常、上班或穿去約會也都合適！▼▼▼

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Pull & Bear：女友風Pastel色

Pull & Bear今季推出一系列Pastel色服裝，十分吸睛。(Pull & Bear)

來到春夏，穿着粉嫩的Pastel色最為不過，加上青春柔和氣息，便最佳的「女友造型」，讓人想擁有。Pull & Bear今季推出一系列Pastel色服裝，加入碎花、格仔等大熱元素，單穿已可提升造型，而且不但有休閒服設計，更有適合約會的連身裙及套裝等，感覺甜美又溫柔，應該沒有女生能抗拒得了吧！

▼▼▼Pull & Bear春夏季新品推介，粉嫩顏色顯白選擇多，以甜美感覺俘虜男友心▼▼▼

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Stradivarius：春日感鈎針編織

Stradivarius以鈎針編織以作設計重點，輕鬆穿出春日感覺。(Stradivarius)

編織潮流從不在局限於手袋上，Granny Style（婆婆風）的鈎針編織設計也套用在服裝上一樣得人歡心。西班牙快時尚品牌Stradivarius在新季中推出了不同風格的彩色編織服裝，有背心、連身裙等，設計充滿活力。如果怕顯胖不敢把整套編織衣衫穿上身，Stradivarius也有一些以編織作點綴的設計，既可增添時尚感，又能輕鬆穿出春日感覺。

▼▼▼Stradivarius春夏季新品推介，鈎針編織也能穿出青春夏日感▼▼▼

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▼▼▼同場加映：別小看一條皮帶在穿搭中扮演的角色，對於顯瘦及打造長腿比例也可發揮很大作用，按圖即看6招皮帶穿搭技巧，哪一招最顯腰細？（延伸閱讀）▼▼▼

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