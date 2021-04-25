春夏穿搭｜選對適合你的A字裙款式　可愛、知性、懶人風穿搭術

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-04-25 07:03

同樣是 A 字裙，有人穿起來是俏皮，有人穿起來是氣質，那自己到底又該怎麼選呢？不管你喜歡什麼風格，最先要點就是先看布料，有些過硬的布料做起來的 A 字裙太過僵硬，或是有些打版不仔細的 A 字裙會像飛簷一樣很翹，穿起來像是把人插在三角錐上走路，這樣並不好看，因此一定要先避開。

A 字裙該怎樣挑？按個人風格選擇適合你的長度和材質吧！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語： 在 20 世紀中期由 Dior 所分類的 A 字裙是一個非常大的裙類家族，定義其實也很廣泛，任何只要「下襬看起來比腰圍或胸圍寬的裙子」都能歸納進這個家族，因此不用害怕挑不到自己喜歡的款式，只要注意線條跟長短去挑選就沒問題。

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原文：假胯寬、梨形身材都 Bye！「A 字裙」春夏穿搭提案，長度、材質這樣挑，修身又氣質！

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