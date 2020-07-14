夏日穿搭｜顯高顯瘦只需一條九分長裙　5個技巧讓你穿出名模比例

濕熱的天氣讓大家紛紛把厚重服裝收進衣櫃，是不是一時之間，還真想不到能怎麼變化穿著？其實適合炎熱夏天的，除了短裙短褲，還有一款女孩衣櫃必備的百搭聖品，就是九分長的裙子或連身洋裝！不但多端的色彩及材質變化能襯托夏日氣息，顯瘦、拉長比例的效果更是讓人一穿就愛上。以下5個九分裙穿搭重點，美麗動人又舒適愜意，不再是難事。

1. 必殺武器厚底鞋

九分裙能恰到好處的露出全身最細的部分，讓視覺停留在纖細腳踝，光這點就贏一半。接下來選擇一款有高度的鞋款，能默默拉長身高、腳部比例。推薦最近很流行的微厚度老爹鞋，或是高跟涼鞋，都能輕鬆打造高挑長腿名模身材。

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2. 唯一準則高腰剪裁

裙子的高腰剪裁又是一招長腿關鍵！只要讓裙款落在中高腰，除了緊緻突顯腰圍最細的部分，也作為下半身視覺的起點，令人羨慕的九頭身立刻擁有。如果在意腰部不夠細，可以系上腰帶打造纖腰，也更加有個性。

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3. 必備上窄下寬搭配技巧

長期坐辦公室的上班族女孩，職業傷害就是牛油果身材。為了要遮掩這個小小缺點，建議挑選合身上衣搭配，不但上半身顯瘦，配搭垂直感較強的九分長裙，就可以讓下身看起來更纖瘦，化解偏寬的臀圍觀感問題。

4. 夏季專屬繽紛圖騰

九分裙的高腰與長度佔了身體相當的比例，想要大家對你的夏日穿搭留下美好印象，多多嘗試各種繽紛色彩或圖案圖騰如圓點、條紋、印花等等，搭襯上衣顯得更為時髦，而也不失為營造個人風格的好選擇。

5. 剪裁材質變化是美麗關鍵

除了 A 字裙擺剪裁外，也可以考慮不規則剪裁，突顯個人穿搭自信、散發濃濃時髦味，而適合夏季的輕飄柔軟材質如雪紡紗、絲緞、網紗等等，讓行走時搖曳生姿，布面折射出烈日光源，更加搶眼出眾！

美麗的九分裙相當適合不同場合穿著，根據不同聚會挑選配件、手袋與鞋款，都能展現落落大方的氣質與完美身形，成為大家目光焦點，而有不同風格訴求的女孩，優雅、知性、甜美、個性，都能透過不同的色彩與材質剪裁呈現，讓九分裙堪稱百搭聖品無誤。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】