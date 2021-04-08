撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-08 18:00

Charles&Keith手袋減價｜春夏季節不少品牌開始減價，平價時尚品牌Charles&Keith因手袋價格親民，且款式風格多變而一直深受女士歡迎。近日「小CK」多款手袋正以特價發售，不少款式低至5折，快趁優惠期間入手心儀的精美手袋吧！

價格親民的Charles&Keith手袋一直深受女生歡迎。（charleskeithofficia@IG）

Charles&Keith精選特價手袋

來自新加坡且價格親民的時尚品牌Charles&Keith一直是小資女大愛的品牌，以風格多變、耐用又具質素的手袋設計，俘虜了不少女生的心。近日，Charles&Keith更有不少熱門款式正以特價出售，適合預算有限的女生以更加優惠價錢入手心儀手袋，無論是型格箱型包還是氣質馬蹄包，各種款式應有盡有，滿足上班或出街需要，總有一個得你歡心。當中更有OL必備的大容量黑色手袋更低至半價入手，只要3百多元就買到，性價比極高！

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