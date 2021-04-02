18歲木村光希被嘲「五五身材」？5招顯高穿搭秘訣拯救腰長腳短

穿搭筆記
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有「最强星二代」之稱的18歲木村光希（Koki），成功遺傳了父母木村拓哉和工藤靜香的「高顔值」强大基因，加上纖細身材而成為時尚寵兒。以模特兒出身的木村光希常常遊走於各大時裝秀及活動之中。不過近日木村光希的身材卻引起熱議，「真身」現形的她甚至被質疑照片中筆直的大長腿都是「P圖」效果？

18歲木村光希真實身材不如照片完美？（VCG）

木村光希高挑身材是假象　真實是「五五身材？」

作為「星二代」木村光希一直是鏡頭的焦點，不過卻有眼尖的網友發現在未經修圖的照片中，木村光希的身材比例竟是腰長腳短，不但小腿不及廣告相那般筆直修長，甚至還有「O型腿」缺點。在2020年Chanel春夏時裝秀中，鏡頭下木村光希「五五身材」的缺點暴露無遺，上下身等長顯矮身材比例尤為明顯，讓不少網友都質疑她真實身材比例並不如照片中的高挑修長，平日大家所見到的美照都是靠修圖「Ｐ」出來。

▼▼▼【（按圖看）18歲木村光希身材缺點曝光，大長腿都是靠Ｐ圖？】▼▼▼

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改善「五五身材」的顯高穿搭

木村光希身形雖有不完美的地方，但只要穿對比例亦可修飾身形，營造出「大長腿」的視覺效果。不論是嬌小又或是「五五身材」的女生，除了可穿上今年大流行的短版上衣，打造黃金比例，穿出高挑修長的時尚感。即學以下實用的穿搭「掩眼法」，修飾身材缺點改善身材比例。

▼▼▼【（按圖看）改善「五五身材」的5大顯高穿搭技巧】▼▼▼

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▼▼▼【木村光希3招保養秘訣，「零毛孔美肌」是如何養成的？==>同場加映：17歲木村光希3招護膚瘦身 向媽媽工藤靜香偷師 自小開始「防腐」?】▼▼▼

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