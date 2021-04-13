木村光希造型再惹爭議廣告照下架　18歲打扮太俗氣少女味盡失？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-13 13:09

木村拓哉和工藤靜香的女兒木村光希，近月為義大利品牌Valentino拍攝的新季宣傳照和影片，因為一個舉動惹來「褻瀆日本傳統文化」的批評，相關宣傳照被迅速下架。木村光希只有18歲，但造型品味卻顯得老氣，出道日子短短已負評不斷。

木村拓哉和工藤靜香的女兒木村光希，因為父母名氣的光環，輕易打響名堂，初出道已獲品牌青睞，人氣急升，扶搖直上； 但父母的光環也令她一舉一動成為焦點，尤其她只有18 歲，卻被指造型穿搭太老氣，與年齡不符而引來嘲笑批評。

木村光希為 Valentino 拍攝的造型照，4月初公布即惹起風波，木村光希穿上Valentino新一季服飾，坐在鋪著日本和服腰帶的岩石上，而影片中，木村光希則腳踏高跟鞋踩在日本和服長腰帶上，引起日本網民「公審」，批評此舉不尊敬及褻瀆日本傳統文化，負評不絕，之後品牌將相關照片和影片下架。

木村光希為Valentino拍攝宣傳照引起爭議，她坐在鋪著日本和服腰帶的岩石上被指褻瀆日本文化。（Twitter@aramajapan）

▼▼▼【（按圖看）木村光希的Valentino全新形象照，因為被指褻瀆日本文化已被下架】▼▼▼

木村光希出道日子短，但爭議事件不少，包括她出席時裝品牌COACH的紐約時裝週時，以一身桃紅色的皮革長風衣加水藍色復古波點長裙，惹起不少比評，指穿搭打扮俗氣，髮型和妝容更是一大敗筆。木村光希屬於健康的小麥色膚色，過於艷麗的妝容令她的膚色顯得更黑及太老成。紫色煙燻妝加深紅色唇膏，令她看起來足足老了20年，被網民容是「死亡妝容」、「這個妝看起來好髒」。

木村光希獲時裝品牌COACH邀請出席紐約時裝週，造型卻遭到網友負評如潮。(koki@IG)

▼▼▼【木村光希在COACH的紐約時裝週穿搭，被批評整體造型俗氣】▼▼▼

▼▼▼【按圖看木村光希在其他時裝場合的造型，亦引起不少負評】▼▼▼

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網民批評：賣弄青春肉體 吃力不討好

木村光希之前登上日本版《Elle》封面，踏入18歲的她，似乎想要證明自己「女孩蛻變成女人」；她疑似「真空」上陣，只穿一件西裝背心，又以手袋遮住胸前，姿勢性感，卻被批評「用力過猛」，年紀和歷練未能演繹出性感誘人的精髓，反似賣弄青春肉體，吃力不討好，更有網民呼籲木村拓哉要多管教女兒。

▼▼【木村光希年紀輕輕，在姐姐木村心美鏡頭下以大膽裸露造型，展現性感一面（按下圖查看）】▼▼▼

不過，也有支持木村光希的網友認同她勇於挑戰自我，指這輯照片才是真正時尚，而這次封面照片出自木村光希姐姐木村心美之手，稱讚木村心美鏡頭下，光希是最美的，也只有姐姐可以捕捉到妹妹最美麗的瞬間。

▼▼▼【7種令男生反感的女生打扮，性感衣著竟然不是男生所愛？】▼▼▼（延伸閱讀）

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