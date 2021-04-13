凱特王妃5大平價飾物品牌簡約優雅　Accessorize耳環$53易入手

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-13 15:00

凱特公爵夫人（Kate Middleton）親民形象深入民心，Zara、H&M、Marks and Spencer（馬莎）等均是她喜愛品牌，她穿載的飾物也不一定是名牌珠寶設計，在公開的探訪活動中，不時見到價格親民的飾物品牌例如Accessorize ，數十元便可入手凱特戴過的同款耳環。

凱特公爵夫人（Kate Middleton）的穿搭一向引人關注。（Getty Images）

凱特鍾愛簡約金屬設計 5大愛用平民飾物

凱特與威廉王子於疫症期間減少公開活動，改以視像與公眾會面，視像只看到凱特上半身穿搭為主，她配戴的飾物包括耳環、頸鍊等，簡約設計為主，大都並非英國王室提供的金銀珠寶，包括英國飾物品牌Accessorize。此品牌以平價提供當季設計，吸引不少女生追捧凱特的同款飾物。

▼▼▼凱特佩戴的Accessorize耳環約HK$53 便可入手，按圖看凱特王妃（Kate Middleton）還有哪些Accessorize飾物？▼▼▼

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身為英國王室，凱特支持本土品牌，除了大眾熟識的Accessorize，她也曾佩戴多個英國小眾品牌，設計線條簡約、永恆，物料以鍍金為主，定價數十元至千多元不等，小資女可輕鬆入手。

▼▼▼凱特王妃（Kate Middleton）喜愛的親民價格飾物品牌，除了Accessorize之外，還有以下幾個牌子，設計簡約優雅： ▼▼▼

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