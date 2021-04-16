名牌開倉減價｜LONGCHAMP手袋低至近5折　凱特御用小白鞋$199入手

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-16 13:00

名牌減價開倉｜一連七日的Boomsale開倉減價將在4月19日(星期一)於佐敦舉行，當中OL大愛的LONGCHAMP經典手袋，以及凱特公爵夫人都大愛的Superga小白鞋，都在減價名單之中，價錢更是比實體店便宜一大截，趁減價開倉入手最划算！

Longchamp Le Pliage系列是不少女生返工袋之選。（moimomomomoi＠Instagram）

名牌開倉減價 Longchamp Le Pliage系列低至$550

Longchamp不單是法國國民品牌，許多香港女生都很喜歡，特別是摺疊式的Le Pliage系列經典，百搭又實用，而且價錢相宜，無論返工還是約會，上班或是休閒風都適合，一直深受OL及一眾女生喜愛。據官方資料顯示，Longchamp Le Pliage系列定價在 $2,100 – $800不等。以Le Pliage Club後背包為例，官網顯示價錢為$1,000，但是次開倉減價只需$550就可買到，價錢便宜接近一半！更有女生喜歡的粉色系、背囊款、以及上班必備的實用Tote Bag款，容量及款式合符不同場合需要。

Longchamp Le Pliage系列經典百搭，深受一眾女生歡迎，【按圖即看】減價款式▼▼▼

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凱特公爵夫人形象向來貼地，腳上所穿的Superga小白鞋價錢亦十分親民。(superga_hk@instagram)

除了手袋，名牌開倉減價中還有女生鞋櫃必備的「小白鞋」，而且更是百年歷史「意大利國民鞋」Superga，設計防滑又耐磨，鞋頭不易出現「爆口」問題。Superga不只得到凱特公爵夫人（Kate Middleton）的喜愛，就連Emma Watson、Kendall Jenner等明星都是粉絲，時尚力及好穿程度無庸置疑，而減價後更以$350兩對的超低價就可入手！

凱特公爵夫人大愛的Superga休閒鞋，既實用款式又多，【按圖即看】必買減價款式！▼▼▼

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除了以上的Longchamp、Superga等時尚品牌，名牌香水如Chanel、Christian Dior、Jo Malone、Kenzo、Marc Jacobs、Anna Sui香水等也有進行減價優惠，低至$350即可入手！【按圖即看】▼▼▼

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BOOMSALE開倉 地點：九龍佐敦道23號新寶廣場15樓 時間：星期一至五11am-8pm；星期六、日11am-5pm

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