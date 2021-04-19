ViuTv頒獎禮｜鄭欣宜優雅性感瘦成個碼　泳兒青色珠片靴太俗氣？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-19 14:08

ViuTv昨晚（18/4）播出首屆音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，頒獎禮上星光熠熠，Serrini、Gin Lee、鄭欣宜、泳兒、陳柏宇、小肥、許廷鏗、陳蕾等歌手均有出席。在頒獎台下，女星們的穿搭往往是另一戰場，雖然出席音樂頒獎禮的女星穿搭往往不如無綫台慶般「花枝招展」，但也絕不馬虎。

鄭欣宜穿搭最有驚喜？

鄭欣宜身穿純黑絲絨貼身禮服，大曬修身成果。(princejoyce@IG)

出席頒獎典禮的女星大多走低調型格路線，其中最有驚喜的是鄭欣宜，她以表演嘉賓身份出席頒獎典禮，近日開始嘗試生酮飲食的她似乎修身有成，身穿純黑絲絨貼身禮服，突顯S型身體曲線，十分顯瘦，造型簡約時尚，令人眼前一亮。反觀同樣身形豐滿的唱作歌手Serrini顯瘦及時尚功力似乎不及欣宜，貫徹玩味風格的她以貼身印花上衣，配搭如「金都姊妹裙」的毛毛披肩，下身則穿上前短後長泡泡裙，造型如同馬戲團演員裝扮；粗腿在剪裁繁複的短裙襯托之下更是原形畢露，加上一頭橙啡色「公仔麵」捲髮與深紫紅色的唇妝，衣著打扮前衛得驚人。

Serrini勇奪Chill Club年度女歌手銀獎，造型另類前衛得驚人。（01娛樂/梁碧玲攝）

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