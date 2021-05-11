時尚飾品｜女星追捧5大高質感品牌　韓風/台系/歐美風且價格親民

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-05-11 07:02

飾品是每個女孩都會入坑的配件，愛美的妳，還在尋覓小資高性價比的飾品嗎？這次，編輯要推薦5間平價高質感的飾品店，歐美風和韓風這些飾品都能滿足你，帶妳成為全場最受矚目的百變女王。

氣質高CP「Vacanza Accessory」

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「Vacanza Accessory」受到廣大網友們的喜愛，連youtuber都入坑，當初編輯會知道，是因為朋友介紹，沒想到就這樣，一路買到現在，真心大推他們家的飾品，高性價比又平價，不管是送禮或是自用都很讚！最重要的是，他們家不管是耳環、戒指還是項鍊，都能讓妳轉換不同感覺，一路從青春、知性到穩重，搭配出專屬於妳的獨特風格。

藝人指定「Lucy’s」

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「Lucy’s」是目前台灣商品款項最前衛、豐富的飾品品牌，更是時尚圈中許多藝人、名媛指定愛牌，連Sandy吳姍儒也對它情有獨鍾，甚至價格還如此親民，不僅融合了多元的文化風格與大膽設計之外，還和不同品牌跨界合作，推出獨家聯名款，如果妳是喜歡與眾不同的女孩，這間妳一定要入手。

個性女孩「Loved」

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「Loved」飾品是知名女星Laly林珈安開設，裡面的配件充滿野性、優雅又瘋狂，這種反差感的飾品，營造出質感兼具的平價風格，想讓所有女生都能擁有專屬於自己風格的配件，如果妳是容易過敏的女孩，店家很貼心的提供純銀和不鏽鋼系列給妳們選擇，快來找出自己的風格吧！

歐美小辣妹「Snatch Store」

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「Snatch Store」飾品的成立竟然是因為在眾多人以為2012年世界會末日的時候，發起人因為一時興起太過放肆的刷卡購物，結果在度過2012年後，變成不得不賣家產的店家，這個說法也太幽默有趣了，編輯一定要來跟妳們分享。這間歐美平價飾品店，憑著熱愛歐美時尚的心，盡全力提供最美好的平價歐美風格配件和設計師品牌服飾，連知名女星李千那都是愛用者呢！熱愛歐美風格妳，還不趕快來去逛逛。

韓國姐姐「Futuro Accessory」

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「Futuro Accessory」是間注重生活中的每個小細節，每一次的相遇，妝點每一天的精采生活，致力於質感飾品的飾品店，讓每一個人都能擁有讓生活更美好的權力，他們家的飾品全部都是正韓貨，走一個幾何簡約的款式，喜歡韓式姐姐風的女孩們，千萬不能錯過。

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