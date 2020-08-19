【懶人頭飾】推薦3款韓妹必備鯊魚夾　不用一分鐘隨性造型大加分

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誰說鯊魚夾很俗、很邋塌？韓國女孩本季把鯊魚夾玩得超時髦，以下幫大家整理好可輕易上手的秘訣，即使是懶人都能安心嘗試。

鯊魚夾要夾得時髦　關鍵在材質設計

雖說鯊魚夾又流行回來，但如果想靠傳統塑膠材質、毫無設計感的鯊魚夾夾出時髦感，那又太天真，韓國本季推出的進階版鯊魚夾，選擇珍珠、金屬、琥珀等時髦材質，形狀更經過設計，搭配包頭、低髮髻、馬尾、公主頭等造型，不用一分鐘就能營造出帶有隨性慵懶感的仙氣鯊魚夾髮型。

1. 珍珠鯊魚夾

明明是鯊魚夾，但夾起來卻有一種法式優雅，搭配低髮髻，讓妳的背影忍不住多看幾眼。有分大珍珠和小珍珠的款式，前者較華麗，後者則簡單迷人。

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2. 線條鯊魚夾

使用線條做成的鯊魚夾，降低了夾子在造型上的體積，也沒有繁複感，就像是細長髮夾隱身在髮際之中，安全低調，不易出錯。

3. 小方塊鯊魚夾

小方塊也是這次很流行的鯊魚夾樣式，不怕像大尺寸鯊魚夾那般，容易有俗氣、搶眼的突兀感。韓國把這類髮夾的夾子做得很深很長，所以即使髮量多也能全部夾住，常見的有氣質琥珀、和活潑壓克力等兩種材質。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：不用一分鐘就能營造迷人背影！懶人專屬、韓妞超仙氣【鯊魚夾髮型】盤點。】

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