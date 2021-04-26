奧斯卡2021｜紅地氈成女星低胸裙戰場　女配角性感吸睛卻不俗氣？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-26 15:33

第93屆奧斯卡頒獎典禮於本港時間26日早上8時舉行，受疫情影響，今屆奧斯卡頒獎典禮分成兩個地點進行，並限制嘉賓與媒體參與人數，而過往備受觸目的紅地氈環節亦變成迷你版，不過仍沒阻女星們盛裝打扮，大部份造型都非常吸睛，亦一如既往，成為性感比拼戰場。

▼▼▼按圖看第93屆奧斯卡頒獎典禮女星打扮，「最佳女主角」Frances McDormand和「最佳女配角」尹汝貞高貴優雅，Vanessa Kirby粉色晚裝減齡顯白？▼▼▼

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2021奧斯卡「最佳女主角」獲提名女星金色晚裝比拼：Carey Mulligan、Andra Day

2021奧斯卡獎項已塵埃落定，「最佳女主角」由Frances McDormand憑《浪跡天地》（Nomadland）奪得，繼1996年、2018年後第三度封后。雖然其中兩位獲提名女星Carey Mulligan、Andra Day失落獎項，但其金色晚裝均能成為焦點。

【奧斯卡2021｜紅地氈】Carey Mulligan穿上Valentino 2021年春季系列金色tube dress晚裝。(Getty Images)

Carey Mulligan：胸下縷空散發小性感

憑《花漾女子》入圍的Carey Mulligan化身「小金人」概念，以Valentino 2021年春季系列金色定制禮服亮相，以金色珠片打造而成，閃亮而搶眼；tube dress大秀美肩、美背之餘，配合胸下縷空設計露出緊實腹部，盡顯好身形。

【奧斯卡2021｜紅地氈】Andra Day穿上Vera Wang金色閃珠晚裝，為全場性感打扮女星之一。(Getty Images)

Andra Day：大騷纖腰、長腿

Andra Day憑《The United States vs. Billie Holiday》被提名「最佳女主角」，是次戰衣亦是比過往來得性感的一套，奪獎企圖心強烈。Andra Day選擇了Vera Wang金色閃珠晚裝，剪裁貼身而且長拖尾裙擺帶透視設計，隱約露出雙腿，加上腰間大縷空設計露出左側腰部，非常性感，不過如此性感的打扮又是否適合奧斯卡？

2021奧斯卡「最佳女配角」獲提名女星紅白Deep V晚裝比拼：Amanda Seyfried、Maria Bakalova

「最佳女配角」方面，由73歲尹汝貞憑《農情家園》奪得，亦是首位得到女配角殊榮的韓國演員。有份競逐獎項的Amanda Seyfried和Maria Bakalova分別以Deep V晚裝出席，大紅色與純白的對決，哪位又比較出色？

【奧斯卡2021｜紅地氈】Maria Bakalova選以Louis Vuitton白色Deep V晚裝出席第93屆奧斯卡頒獎典禮，造型性感優雅。(Getty Images)

Maria Bakalova：夢幻氣息呈現恰到好處的性感

以《波叔出城2》被提名「最佳女配角」的Maria Bakalova，一向出席大型活動的打扮都為大家帶來驚喜，選以性感而不失典雅感的晚裝；是次2021奧斯卡亦不例外，以Louis Vuitton白色Deep V晚裝亮相，雖然中門大開，但配合純白設計與輕紗大傘裙擺，反而帶有一陣夢幻氛圍，加上簡約鑽飾和俐落髮型，更加有種仙氣的性感魅力。

【奧斯卡2021｜紅地氈】Amanda Seyfried穿上Giorgio Armani Privé大紅色晚裝，十分搶眼。(Getty Images)

Amanda Seyfried：大紅色亮眼出眾

Amanda Seyfried憑《曼克》入圍最佳女配角，是次以Giorgio Armani Privé大紅色晚裝出席奧斯卡頒獎典禮，先是大紅色調在一班女星中突圍而出，再者是Deep V設計大騷身材，令整個造型火辣又亮眼；傘形裙擺以及肩上的皺摺設計亦成造型點綴位，搭配低髻髮型與紫紅唇妝容，華麗又有氣場。

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