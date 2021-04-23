名牌手袋｜2021春夏藤編袋大熱　LOEWE、CHLOÉ精選15款火紅手袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-23 12:00

【2021名牌春夏藤編袋】最能象徵春夏氣息的手袋非藤編袋莫屬！2021年LOEWE、CELINE、FENDI、Chloé等品牌推出的新款已不僅局限於籃形，而是將其藤編材質融合水桶袋、單肩包之中，更實用耐看。精選15個名牌藤編袋春夏新款，部份款式價錢親民，或可成名牌入門之選！

【2021名牌春夏藤編袋】2021年春夏，LOEWE、CELINE等名牌推出各式各樣的藤編袋款，部份款式價錢親民，或可成入門之選。(mayuhotta@Instagram)

藤編袋熱潮持續 成春夏必搶手袋

2019年各大品牌將藤編袋搬上春夏時裝天橋，引發一陣藤編袋熱潮，更蔓延至今。藤編袋富夏日氣息、貴氣，不但適合沙灘使用，亦能配襯多個造型；來到2021年春夏，LOEWE、CELINE等名牌仍同樣推出各式各樣的藤織袋款，證明魅力依然未減。

▼▼▼LOEWE、CELINE、FENDI、Chloé等品牌均推出新款藤織袋，按圖看15個款式推介，哪品牌款式HK$2,000有找？▼▼▼

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新款融合水桶袋、單肩包 主打實用耐看更百搭

別於傳統藤袋大開口的設計，LOEWE、CELINE、FENDI、Chloé等各大品牌的新款式藤編袋囊括水桶、單肩包等設計輪廓，手袋開口設計防止財物外露，感覺更安全。今年設計更大玩皮革併藤編材質元素，令袋款感覺變得更加貴氣，而且不分季節使用，即使是藤袋不至過於休閒，感覺大方得體。

【2021名牌春夏藤編袋】Chloé藤編袋系列由700名肯亞婦女手織而成，每個手袋附有製作工匠的簽名，獨一無二。(Chloé)

SAINT LAURENT、FENDI的單肩包款式實用，可搭配更多造型，不過價格需過萬；如果沒太多預算，建議可選擇LOEWE和Chloé今季款式。LOEWE近年推出的藤編袋深受歡迎，一直都是入門之選，新款延續去年熱潮，以經典傳統籃形設計為主，並注入更多新色調與袋形設計，像是帶有皺摺設計的Ruffles Pochette Bag；Chloé則設肩揹袋、水桶袋形，為品牌首個獲公平貿易認證的系列，並由700名肯亞婦女手織而成，價錢亦不到HK$5,000，親民且具意義。

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