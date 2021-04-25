鄧紫棋「皮褲黑歷史」屢被嘲笑攻擊　品味大躍進終擺脫時裝車禍？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-25 13:00

【鄧紫棋G.E.M.｜時裝車禍】鄧紫棋（G.E.M.）過往屢踩入時裝車禍，皮褲造型尤其深入民心，面對各種揶揄，選擇吞下所有批評，不過近日接受內地節目訪問時則指，當時自己被罵到失去自信；她又是如何從時裝災難中走出來？

鄧紫棋（G.E.M.）笑容滿臉，看起來自信滿滿，但原來曾被時裝車禍大失信心，覺得自己什麼都不會。(gem0816@Instagram)

鄧紫棋G.E.M.「皮褲造型」促成時裝車禍 改穿牛仔褲也遭開玩笑

鄧紫棋（G.E.M.）過去常以黑色、彩色調皮褲造型示人，被嘲笑像穿運動裝、穿得難看以及凸顯粗壯雙腿。曾經以牛仔褲造型錄影內地綜藝節目《我想和你唱》，主持人汪涵問及「皮褲呢？」，可見在外界看來，鄧紫棋已與皮褲形象掛勾；當時鄧紫棋以一句「皮褲洗了，今天穿牛仔褲」解開玩笑，對於網民對其衣着品味的批評更是一笑置之。

鄧紫棋（G.E.M.）除了皮褲造型飽受負評，過往不少造型也屢被嘲笑。（鄺鈺瑩攝）

鄧紫棋（G.E.M.）衣着品味屢被攻擊 網民狠批讓其失去自信

不過，鄧紫棋早前在內地節目《魯豫有約》重提「皮褲年代」的心情，指那時面對造型被指罵變得很沒自信：「我最不開心的一點就是我明明自己穿起皮褲來，並沒有很自信，但是我當時每天都要裝作很自信，所以我就很累。」更直言心底非常害怕：「覺得自己很不好，覺得自己沒有價值，自己除了唱歌寫歌之外，什麼都不會。」

除了皮褲造型飽受負評，鄧紫出席音樂大型活動時的造型也屢被嘲笑，如2016年出席內地音樂節目《蓋世音雄》，身穿金色閃珠片表演服被指像「土豪金米妮」；以透視晚裝踏上《第四屆音悦V榜年度盛典》紅地毯，更被喻為「蛆蟲裝」。

【按圖看】鄧紫棋（G.E.M.）過去成為「時裝車禍」代表，不僅皮褲出事，漁網造型也甚經典？▼▼▼

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鄧紫棋（G.E.M.）自2017年結識到造型師男朋友魏俊杰（Mark），造型大改變。(gem0816@Instagram)

鄧紫棋（G.E.M.）過去因「時裝車禍」飽受精神虐待，但其實部份造型皆是出自前經理人張丹妻子Emma Wallace之手，自離開前公司以及於2017年結識到造型師男朋友魏俊杰（Mark），鄧紫棋開始洗脫「時裝車禍」形象，不再穿上誇張的顏色，即使是同樣走型格路線打扮，卻少了一份過去的俗氣，反而散發陣陣輕熟魅力，加上鄧紫棋（G.E.M.）近年積極運動瘦身成功，時尚形象大躍進，由內而外散發出自信一面。

▼▼▼【按圖看】鄧紫棋（G.E.M.）擺脫時裝車禍後魅力大增，同樣穿皮褲感覺卻大不同？▼▼▼

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