初次單獨約會秘訣　晚上睇戲食飯非最好？勿犯5大禁忌增成功率

交友App／拍拖／戀愛｜第一次約會，你會選擇什麼時間和節目安排？大部份人的第一次約會模式，都離不開於傍晚時份看戲後再吃晚飯，有指是因為初次約會的大家對對方仍不是十分熟悉，於是安排先看戲再一起晚飯，目的也是好讓大家於吃飯時可談論剛才電影裡的情節製造共同話題，慢慢再打開其他話匣子了解對方。也有人認為晚上的氣氛更浪漫，約會成功率更高。



第一次約會，你會慣性選擇於傍晚時份看戲、吃晚飯嗎？（《500 Days of Summer》劇照）

不過，原來約會時間也會影響你給別人的印象，甚至是扭曲整個事態發展？美國哈佛大學教授兼行為學家Francesca Gino卻指出最佳約會時間不是夜晚？

Francesca Gino曾於美國雜誌《Scientific American》上撰文，指因人類會於零晨時份睡覺，大腦會於這時間休息，故早上時份會感到精神而且有足夠的能量應付各種事情，但隨著時間的推移，晚上時份大腦會開始踏入勞累狀態，令所作的行為亦會跟隨大腦而調節，變得沒精力、注意力降低、反應亦比較慢；換言之，即是當約會對象與你說話時，也極容易因為專注力不足而冷淡了對方，更有可能因為心情不佳的關係不自覺挖苦對方，或說錯一些令人難受的說話，容易留下壞印象，影響下次約會的機會。

或許改成早上約會，雙方都會更投入。（《Doctors》劇照）

越晚越無精力應付約會 由晚飯變成早餐更好？

美國哈佛大學教授兼行為學家Francesca Gino亦於文章中提出了一些研究再次證明早上與晚上做事的分別，當中就有一項來自西北大學Kellogg商學院和倫敦商學院就美國一所商學院MBA招生的數據調查，其調查的原意是希望得知面試時間會否影響招生人員對申請人的評價。是次調查結果發現面試時間越晚，招生人員對申請人的發問時間亦會縮短，例如招生人員會對早上面試的申請人詢問較多問題以深入了解他們是否適合，但因感到疲勞的關係，對於較晚面試的申請人則不太想花時間了解，從而對他們的評價亦較差，證明時間確實會影響人的行為，但大家都不會發覺得到。

所以，美國哈佛大學教授兼行為學家Francesca Gino指如果是第一次約會，則建議相約的時間越早越好，可以的話亦可相約吃早餐，早上時份頭腦清晰，再配上一杯醒神咖啡，對答表現絕對會更加好，說不定還會有下次約會機會呢。

美國哈佛大學教授兼行為學家Francesca Gino建議相約的時間越早越好，也可相約對方吃早餐。（Vcg.com）

【按圖看】第一次約會除可相約於早上，亦千萬要注意自己的言行舉止。以下是美國心理學家Guy Winch於《今日心理學》撰寫的約會禁忌▼▼▼

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