名牌手袋減價｜全智賢新寵手袋85折　阿SA最愛BURBERRY人氣款必搶

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名牌手袋減價｜Alexander McQueen新出的水桶袋「Curve」近期受一眾女星熱捧，全智賢、佘詩曼、木村光希都是用家，剛好網購平台NET-A-PORTER正進行85折優惠，網購的話更是比香港專門店便宜3千多元！除了 Alexander McQueen，Fendi、Burberry等名牌手袋都在減價名單中，即看有哪些值得入手的減價袋款！

全智賢手上的Alexander McQueen水桶袋「Curve」成今年爆款。（Alexander McQueen）

NET-A-PORTER網購限時85折優惠　20款必買減價名牌手袋

網購平台NET-A-PORTER即日起到4月30日推出限時85折優惠，無論是當季新手袋，還是經典款，如ALEXANDER MCQUEEN The Story、BURBERRY TB Bag、Fendi Peekaboo，以及蔡卓妍(阿SA)，何超蓮等明星同款愛用名牌手袋，都在減價貨品當中，以優惠價就可入手！

蔡卓妍(阿SA)同款的大熱BURBERRY手袋減價後6千多元就買到！(IG@choisaaaa)

如果小資女想更實惠，可以利用英國網的退稅優惠，只要在結帳時，填上香港地址網站便會自動退稅，以Fendi Sunshine手袋為例，香港專門店定價HK$20,500，英國網退稅加85折後只需約HK$14,441，足足便宜了6千元有多，非常吸引抵買！是次NET-A-PORTER 85折優惠適用於所有指定品牌款式，且沒有最低消費，用來購入經典款便最實惠！

▼▼▼【按圖即看】精選20款減價名牌手袋！除了ALEXANDER MCQUEEN、BURBERRY 、Fendi，還有哪些抵買名牌手袋？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：不少網購平台已經陸續推出名牌手袋減價，小資品牌Tory Burch、See by Chloé 亦有減價之選，低至4折可入手。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖即看邱淑貞的女兒沈月等「星二代」千元級小資手袋推介！（延伸閱讀）▼▼▼

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