梨形身材遮肉必備5件單品　「爛牛」破洞在膝蓋以上更顯瘦修長？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-05 13:00

不少女生都是屬於梨形身材，脂肪主要囤積在大腿及臀部，上半身較為纖細下半身肥胖，身形「上窄下寬」。大腿粗、臀部大問題，在選購下身服裝時，即使腰圍適合，往往會出現「卡在臀部拉不上去」的尷尬情況，購買裙裝或褲裝時十分困擾。

梨形身材的女生，因此買下半身衣物時要千挑萬選。選錯下半身款式，更會頓時放大缺點，因此下半身胖的女生往往要花大量時間和心思挑選下半身款式，又或者花過不少「冤枉錢」。台灣YouTuber福爾思庭也是標準的梨形身材，更面對「假胯寬」的問題，即是臀部下方及大腿兩側特別突出，日前，她在影片中分享5大遮肉的下半身款式，每款都顯瘦又百搭。

台灣YouTuber福爾思庭也受到梨形身材的困擾。（YouTube@福爾思庭）

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梨形身材如何尋找適合的下半身款式？

台灣YouTuber福爾思庭直言自己靠穿搭修飾身材，以往都是靠長版衣物遮肉的她，自從找到適合自己的下半身衣物後，發現只要露得恰當，即使不遮臀部、露出大腿也能顯瘦。不過她也坦言「假胯寬」的女生買衣服時確實要花不少心力，她建議可選出最顯瘦又舒適的一條褲子，記下它的腰圍、臀圍、褲襠和大腿圍，每次購物時都以此尺寸為標準，這樣就較易買到適合自己的下半身。

梨形身材的女生可以靠穿搭修飾下半身。（IG@robertzona）

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