攝衫避免腰粗顯胖地雷　4大「襯衫攝衫」技巧突出腰線顯長腿

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-18 19:25

相信每個女生的衣櫃裏都一定會有幾件「看門口」的襯衫，但是襯衫的版型大多都是又長又寬鬆，不少嬌小女生穿上身後卻會出現臃腫、顯肥的錯覺，到底有何方法才令襯衫穿得好看？

寬鬆的襯衫如果使用「攝衫」的方法，很容易顯得腰粗或者有肚腩的錯覺。（younonii@IG）

「攝衫」方法出錯易顯腰粗？

襯衫是很多潮流博主的必備單品，有時候不止嬌小的女生，很多穿搭達人都喜歡把襯衫塞進褲子裏面，利用「攝衫」的方法，顯得下身比例更修長，而且更有造型感，但是如果有小肚腩或者腰比較粗的微胖女生用「攝衫」的穿搭方法，就很容易弄巧反拙，反而會顯得下身臃腫，腰變得更粗，肚子的贅肉變得更大！

小紅書上的穿搭達人就分享了穿襯衫時不會顯得臃腫的4個「攝衫」方法。（小紅書@其斤小小）

以下4個拯救微胖女生的「襯衫攝衫法」，只需要簡單幾個步驟，就可以把襯衫衫尾隱藏起來，不但不會顯胖，而且還能穿出時尚感，讓普通的襯衫變得時髦又獨特，是每個女生都能輕鬆掌握得到技巧！

【微胖、嬌小女生必學！4個顯瘦又顯高的「襯衫攝衫法」(按圖看)】▼▼▼

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