OOTD｜今日著乜好？4個韓系IG推薦　解決你上班休閒約會穿搭煩惱

穿搭筆記
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「衣櫃裡面總是欠一件衣服，欠一件你今天想穿的衣服」，相信是很多女士每天早上都會遇到的問題；而且即使不斷地買新衣，想穿的時候拿出來也是毫無如何搭配的頭緒，而這個時候，網絡的重要性就變得強大。韓風在近年席捲全球，連帶韓系穿搭在亞洲也變得十分流行，除了日常休閒服，韓系上班服方面亦有很高的參考價值。今次為大家推薦 4 個參考度超高的韓系穿搭 Instagram 賬號供參考，那麼以後就可以快速解決穿搭煩惱！

朝朝返工唔知著咩好？不停換衫又搞到遲大到！以下4個韓系穿搭IG推介，幫你解決每日穿搭煩惱~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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