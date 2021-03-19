懶人穿搭｜日系女孩「簡約穿搭」公式　讓你幾分鐘完成出門又時尚

穿搭筆記
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早上一懶真的連穿搭都不想花太多時間思考，可是有時又害怕隨便穿失去自信，究竟如何穿可以快速出門又能保持時尚？跟著日系女孩簡約的 3 大搭配技巧，真的不誇張幾分鐘就搞定了，快來偷師吧！

沒有時間又想打扮好看出門？必看３種簡約日系穿搭技巧（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語：

別再說自己出門太趕沒時間好好打扮啦！牢記以上三種穿搭公式，相信睡到自然醒的你，依舊可以穿出時髦又精緻的時髦 LOOK，重點是一定要懂得善用配件，絕對為時尚度加分許多。

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原文：五分鐘搞定的懶人穿搭！偷師日系女孩「簡約穿搭」技巧，連身裙、小白鞋都是神級好物！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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