日本人妻慳家穿搭　1衣多穿變出一星期造型　不買新衫也全無悶場?

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-23 13:00

日本人妻IG不重覆穿搭教學｜無論買幾多的衣服，總覺得「無衫著」？但有時在整理時才發現，有些衣服是連「吊牌」都無拆過，造成浪費。日本人妻Maiko，便憑「一衣多穿法」在IG走紅，真身示範只需1件服裝單品，便可輕鬆打造不同造型風格。

日本人妻Maiko雖然已是媽媽身份，但平日穿搭風格卻充滿少女感重，一點都不像已為人母。(maiko_wear@IG)

日本人妻Maiko育有1個2歲大的兒子，雖說已是媽媽的身份，但穿搭造型卻一點都不像「大媽」。日本人妻經常在IG分享「一衣多穿」的慳家穿搭技巧，吸納近11萬的粉絲。她喜歡以設計簡約單品來進行配襯，例如是每個女生衣櫃必備的黑、白淨色上衣、高腰闊腳褲，或是高腰裙等。日本人妻Maiko的造型除了偏向舒適簡約外，有些造型亦適合上班與拍拖約會之用，最重要能「顯瘦顯高」。香港女生身型嬌小與日本女生甚為相似，故日本人妻Maiko的穿搭教學亦很有參考價值，而「一衣多穿法」更可減少購入過量的衣服慳錢呢！

衣櫃必備黑白淨色TEE 上班日常適用實用度高

黑、白淨色T-shirt可說是1年4季都必備的單品，善用不同的配襯單品亦可襯出不同風格。(maiko_wear@IG)

有時重覆穿同一件顏色的上衣，容易讓人產生一種「無衫着」的感覺。對於黑、白淨色的T-Shirt，日本人妻Maiko建議搭配A字款的碎花長裙展現少女感，或是配上高腰款牛仔闊腳褲可顯腿長，拉長身形比例。此外，日本人妻Maiko亦善用衣服的「顏色對比」襯出時尚感，例如是以白色上衣搭配黑色長褲、黑色上衣可搭淺色系的百褶裙等，這種黑白對比色的襯衫方法亦不挑膚色和身形，適合任何年齡層的女生參考。

【按圖看】黑白淨色TEE「攝衫」即便變換出不同造型感，修飾腰線拉長身高▼▼▼

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不同質地上衣襯直腳西褲 營造新鮮感

日本人妻Maiko示範用大地色高腰款直腳褲穿出多種感覺。(maiko_wear@IG)

大地色予人一種平靜柔和感覺，亦是一種百搭的顏色。只要一條大地色直腳西褲，配上不同質地上衣，就能帶出不同感覺。日本人妻Maiko以大地色直腳西褲搭配透薄款針織上衣，帶出造型感之餘亦富知性味道，穿上班也沒問題；或是搭配同色系但顏色較淺的一字肩上衣，整體一致無違和感，有時亦達打亮膚色的效果。

另外，直腳褲長度也盡量選擇長至腳踝位置的款式，達到延長身形比例之餘，同時能顯瘦顯高。若喜歡悠閒風可配上帆布鞋；喜歡甜美風可襯上羅馬式涼鞋；再配各種款式的手袋，感覺更加百變。

【按圖看】大地色直腳褲百搭易襯，配搭不同質地上衣，便可一褲多穿也不被人發現？▼▼▼

高腰A-Line半身裙 外套打造層次感不單調

一條半身裙就可襯出多個春夏造型。(maiko_wear@IG)

以為喱士裙就一定離不開「斯文LOOK」？日本人妻Maiko再次展現慳家穿搭術，上身會穿着針織上衣或T-Shirt，甚至外搭配短款風衣，或長款的針織外套，利用外套打造出多種造型變化，更有層次感之餘，那怕是著上同一條裙亦不會過於單調。

另外，亦可以喱士半身裙作為內搭亦是一個不錯的選擇，如長款開叉款的針織外衣，裏頭則以高腰喱士半身裙「打底」，若隱若現得來又帶知性感，即使同一件單品經常着用，亦不沒有悶場。

【按圖看】高腰A-Line半身裙一年4季亦會能用的單品合用，善用外套即可變出一星期造型？▼▼

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