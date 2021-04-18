女版City Boy風格名模miyuki示範　4款穿搭術衛衣棒球帽這樣配！

穿搭筆記
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City Boy 算是近幾年非常受歡迎的風格，對於 City Boy，《POPEYE》前總編輯木下孝浩是這麼定義的：「不論外表，而是紳士禮貌又有上進心的男性」、「冬天喜歡滑雪、夏天喜歡網球、熱愛運動與生活，同時受女性歡迎的年輕男性。」好，是不是有點（很）抽象，我們以木下孝浩以及《POPEYE》前造型總監長谷川昭雄的作品呈現來看 City Boy 的穿搭，無非是寬鬆卻有層次，簡約而有細節，善於混搭沒有特定風格。

而雖說是 City Boy，但此風格也是受到很多女生喜愛，本篇就是要來介紹「女生版本的 City Boy 穿搭」，偷師一波身為模特 miyuki 的穿衣風格！

1. 正式感裝束

寬鬆的西外 + 西褲堪稱 City Boy 穿搭標配，miyuki 選用較沉穩的橄欖棕西外式大衣，內搭襯衫或是高領，稍稍露出製造成層次感；而下身無論是搭配寬褲或是直筒的西褲、休閒褲都非常合適；最重要的皮鞋也千萬別忘了，亮皮、霧面或是麂皮的馬汀、袋鼠鞋都是很好的選擇，而為貫穿較正式的風格，鞋履選用黑色絕不會出錯。

「City Boy 風格」用關鍵元素穿出精髓↓↓↓

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2. 休閒感裝束

一身 oversized 的卡其色軍事改良風衣外套，配上霧藍色的直筒西裝褲，再踏上一雙仿舊感的棕色袋鼠鞋，整體色系休閒卻又不失質感。深卡其色帶點橄欖綠的開襟上衣，拉鍊微開露出內搭的白色上衣，既休閒又有層次；下身著用直筒卡其褲，微微落地帶出休閒隨性，再選用一雙黑色休閒版鞋，背上大大的斜跨包，輕鬆演繹城市女孩感。

「City Boy 風格」用衛衣、長版大衣這樣搭↓↓↓

3. 夏日裝束

利用字母印花短 T 營造美式復古感，無論搭配卡其褲款或是丹寧褲都能成立，將上衣紮進褲子裡不只調節比例之於，更能稍微拉鬆衣襬營造隨性感；鞋履選用休閒版鞋或是麂皮袋鼠鞋，露出白襪更完整了復古造型，也可以搭配領巾做點綴，變形蟲的花紋為整體更增添了亮點。

「City Boy 風格」Ringer T-shirt 穿出美式復古感↓↓↓

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4. 各式帽款

City Boy 怎麼能少了帽子的搭配，無論是反摺上去的飛行帽，還是報童帽（搭編怎麼看都好像小偷帽跟報童帽的混合體），這種較中性，材質版型也較俐落的帽款，在 City Boy 的穿搭中都很常見，但其實老帽、棒球帽也是非常多人在配戴。說起來 City Boy 並沒有什麼特定的風格，它混合了正式、街頭、軍事、日系、美式以及英倫風格（真的說不完），主要就是簡約、寬鬆帶有層次及質感的穿衣風格，其實人人都能輕鬆駕馭。

「City Boy 風格」俐落帽子這樣搭↓↓↓

Dappei 結語：

搭編也想成為班上最帥的那個女生！跟著 miyuki 穿就對了！而且 miyuki 好漂亮，就算不喜歡城市男孩的風格，她是很值得讓人追蹤的漂亮女生！本身是模特，但卻沒有包袱，看她分享她的日常都覺得好可愛（愛心眼）。

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原文：City Boy 女生穿搭範本！偷師日本模特 miyuki，寬鬆卻有層次、簡約而有細節！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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