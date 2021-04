腋下袋再掀熱潮　See By Chloé注目度高　15款3千元以下精選手袋

撰文: 林珈希 最後更新日期: 2021-04-28 20:00

手袋推介|Prada 早在90年推出的Hobo Bag腋下袋,在2020年又再度爆紅成為it bag。腋下袋的熱潮蔓延至今年仍然是有增無減,CELINE、GUCCI等各大品牌都相繼推出腋下袋款,再次成為年度大熱。但大品牌的手袋動輒都萬元起跳,對於小資女未必夠親民。 最近,Chloé副線See By Chloé便推出千元級的腋下袋Lesley Bag,讓預算不多的女生們又多一款好選擇。

Chloé副線See By Chloé 推出全新腋下袋Lesley Bag。(net-a-porter.com)

See By Chloé全新腋下袋千元即可入手

See By Chloé是Chloé副線,手袋定價由$1,800 - $5,300不等,設計有著Chloé的影子,同樣溫文優雅,甜而不膩,而且性價比高,質感不輸大牌,吸引許多小資女熱捧。See By Chloé 於2021年春夏亦加入了腋下袋的戰場中,推出全新設計「Lesley Bag」,以波希米亞風為靈感,並加入一些叛逆「搖滾」元素,除了最百搭的黑色,也有米白、粉紅等春夏味道十足的配色選擇;肩帶採用可拆式設計,肩帶上有小鉚釘的細節,可肩揹或手拿使用,實用度高又易襯。

▼▼【按圖即看】See By Chloé「Lesley Bag」一系列4色令女生心動,價錢親民質素不輸大牌!▼▼▼

腋下袋的潮流在2021年繼續火紅,除了各大名牌,許多小眾、輕奢等品牌亦推出了不同設計的腋下袋,款式更跳出半月形的框架,形狀及質料等各有亮點,可配合不同的穿搭個性,例如一直深受小資女喜愛的Coach、Michael Kors等亦有推出款式百搭的腋下袋,另外以竹籃袋成名的Cult Gaia的木質袋款亦非常特別,值得留意!

▼▼【按圖即看】除了See By Chloé,許多小眾品牌也推出$3,000以下的腋下袋,最平千元就可入手真皮設計▼▼▼

身為「手袋控」的昆凌也有許多腋下袋。(hannah_quinlivan@instagram)

BLACKPINK Lisa等女星齊捧腋下袋 穿搭4招瞬間增加時尚度

腋下袋設計簡約,但比起相機袋(Camera Bag)、水桶袋(Bucket Bag)等更有復古感,輕巧又百搭,只要簡單襯上牛仔褲加素色上衣,便已吸睛度十足,想造型更突出的話,可以像BLACKPINK Lisa般選擇短身上衣,露出性感的小蠻腰,再配上Monogram腋下袋,令整體造型的復古氣息更濃厚。

▼▼▼(按圖即看)女星們、時尚達人配襯腋下袋(Shoulder Bag)穿搭示範,哪款上衣配這手袋更吸睛?▼▼▼

