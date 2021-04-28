腋下袋再掀熱潮　See By Chloé注目度高　15款3千元以下精選手袋

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-28 20:00

手袋推介｜Prada 早在90年推出的Hobo Bag腋下袋，在2020年又再度爆紅成為it bag。腋下袋的熱潮蔓延至今年仍然是有增無減，CELINE、GUCCI等各大品牌都相繼推出腋下袋款，再次成為年度大熱。但大品牌的手袋動輒都萬元起跳，對於小資女未必夠親民。 最近，Chloé副線See By Chloé便推出千元級的腋下袋Lesley Bag，讓預算不多的女生們又多一款好選擇。

Chloé副線See By Chloé 推出全新腋下袋Lesley Bag。（net-a-porter.com）

See By Chloé全新腋下袋千元即可入手

See By Chloé是Chloé副線，手袋定價由$1,800 - $5,300不等，設計有著Chloé的影子，同樣溫文優雅，甜而不膩，而且性價比高，質感不輸大牌，吸引許多小資女熱捧。See By Chloé 於2021年春夏亦加入了腋下袋的戰場中，推出全新設計「Lesley Bag」，以波希米亞風為靈感，並加入一些叛逆「搖滾」元素，除了最百搭的黑色，也有米白、粉紅等春夏味道十足的配色選擇；肩帶採用可拆式設計，肩帶上有小鉚釘的細節，可肩揹或手拿使用，實用度高又易襯。

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腋下袋的潮流在2021年繼續火紅，除了各大名牌，許多小眾、輕奢等品牌亦推出了不同設計的腋下袋，款式更跳出半月形的框架，形狀及質料等各有亮點，可配合不同的穿搭個性，例如一直深受小資女喜愛的Coach、Michael Kors等亦有推出款式百搭的腋下袋，另外以竹籃袋成名的Cult Gaia的木質袋款亦非常特別，值得留意！

▼▼【按圖即看】除了See By Chloé，許多小眾品牌也推出$3,000以下的腋下袋，最平千元就可入手真皮設計▼▼▼

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身為「手袋控」的昆凌也有許多腋下袋。（hannah_quinlivan@instagram）

BLACKPINK Lisa等女星齊捧腋下袋 穿搭４招瞬間增加時尚度

腋下袋設計簡約，但比起相機袋（Camera Bag）、水桶袋（Bucket Bag）等更有復古感，輕巧又百搭，只要簡單襯上牛仔褲加素色上衣，便已吸睛度十足，想造型更突出的話，可以像BLACKPINK Lisa般選擇短身上衣，露出性感的小蠻腰，再配上Monogram腋下袋，令整體造型的復古氣息更濃厚。

▼▼▼（按圖即看）女星們、時尚達人配襯腋下袋（Shoulder Bag）穿搭示範，哪款上衣配這手袋更吸睛？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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