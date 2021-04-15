ZARA、MANGO網購減價優惠　30款精選手袋、鞋款及連身裙低至半價

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-04-15 18:00

說到歐美風格的快時尚(Fast Fashion)品牌，除了ZARA以外，同樣來自西班牙的MANGO也是不二之選。近日，ZARA及MANGO正進減價優惠，隨意在官網逛上一圈有感銀包這次保不住了！那怕是減價貨品，但當中的手袋、女裝及鞋款，都絕對有驚喜！特別大推MANGO的手袋，簡約中見法式味道，彷如可看到CELINE的影子，相信一眾OL和上班族一定可以挑選到心頭好，更重要的是價錢真是便宜得令人一見心動，快把握這次減價機會掃貨！

MANGO減價手袋性價比極高，設計款式不輸大牌。(MANGO)

MANGO的手袋向來是小資女的福音，一直以品質好，款式多樣見稱。在這次的減價貨品中，包括有返工用的大容量Tote Bag、潮流大熱水桶袋、腋下包及鏈條包等，可以承包女生日常手袋使用所需，設計款式不輸大牌的風格，性價比高。編輯特意在官網精選出10款平價、百搭又實用度高的手袋，全部港幣4百元有找，最平一款只要$139就可買到。

【按圖看】MANGO 10款精選減價手袋，4百元有找入手大牌感手袋！▼▼▼

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MANGO的連身裙款式優雅大方，一條穿上班即可免去返工前襯衫的煩惱。(MANGO)

在不想用腦「襯衫」的日子，沒什麼好得過穿上一條連身裙，說走就走。特別是在上班的日子，一條連身裙絕對是可以省去上班前襯衫的煩惱，換來多一點早上珍貴的睡眠時間。MANGO的連身裙款式優雅大方，又帶有滿滿的女人味；當中的恤衫裙、雪紡裙款更是不容錯過的款式，價錢親民卻不失高級質感，隨手拿一條穿上身就可出門上班，衣櫃必備！

【按圖看】MANGO 10款精選減價連身裙，OL上班族返工方便優雅之選！▼▼▼

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ZARA減價女裝鞋款時尚易襯，平價但款式時尚大方絕不失禮。(ZARA)

ZARA是不少女生在行街買衫時必會到訪之地，商品太多少難免會走漏眼，在網上購物更是輕鬆和一目了然，而這次的減價女裝鞋款更是極之吸引。潮流大熱的穆勒鞋款，以及樂福皮鞋也是在減價之列，不管是搭配牛仔褲還是飄逸的裙裝一樣時尚好看，記得鎖定入手！

【按圖看】ZARA 10款精選減價女裝鞋款，潮流大熱款2百有找！▼▼▼

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（所有商品資料及價格以品牌及官網為準。圖片只供參考，數量有限售完即止。）

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