范冰冰「落難」場面唏噓　被網民指衣著廉價　昔日霸氣女王不再？

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-04-28 19:00

范冰冰自2018年因捲入逃稅風波後，事業與人氣受到重擊大不如前。近年范冰冰一直都為復出試水溫，不時在美容、慈善以及時尚活動中現身。近日范冰冰受邀參加《前進上海時尚大獎》，再次亮相於大眾眼前的她，卻令許多網友感到不勝唏噓？

范冰冰事業與人氣大不如前，近年一直都為復出試水溫。(范冰冰@微博)

范冰冰受邀參加《前進上海時尚大獎》在活動中擔任評審嘉賓， 雖然一張臉蛋美麗依然，但卻沒有了過往「范爺」的霸氣風範，昔日踏上荷里活紅毯受萬人擁戴，然而如今只能擠上一個簡陋的舞台。在照片中可以見到范冰冰與主持人一字排開時，只有三個人勉強站在台上，背景板看來也十分粗疏，寬度明顯不夠，背後的停車場不時在鏡頭下「穿崩」。

網民笑指這大概是范冰冰站過「最小、最寒酸」的舞台，「范爺」風光不再。(范冰冰工作室@微博)

這次的活動規模，比起范冰冰過往都是出席國際級影展、名牌時裝展的盛大場面有著巨大差別。范冰冰在活動中依然表現出專業一面，在台上講話時分享指自己非常熱愛時尚，對時尚也有一套見解與敏銳的眼光，也感謝很多時尚的好朋友多年來一直保護支持她。從天之嬌女，變成如今站上擠迫得令人尷尬的舞台，范冰冰「落難」的畫面令不少網友概嘆現實的殘酷，說「看著就覺她委屈」、還叫她「不如不要出來」，整個人的明星光芒與氣勢全失。

范冰冰造型被網民批評感覺廉價，衣服皺巴巴的，紅毯女王地位似乎不再。(范冰冰工作室@微博)

當日范冰冰穿上橙色中式套裝，搭配中式廟宇風格設計的誇張耳環，造型吸睛搶眼。范冰冰梳上低馬尾髮型，臉上妝容畫得精緻，唇紅齒白，一張臉蛋仍然美得零死角，肌膚雪白無瑕。范冰冰身上的中式套裝來自中國設計師SAMUEL GUI YANG品牌，價錢屬於中上價位，設計採用了中式紐扣及旗袍元素，但是寬鬆的剪裁，令范冰冰的身材略為顯胖，毫無線條可言，加上未知是否質料的關係，衣服上的皺摺略為明顯，令網民批評指范冰冰身上衣衫「皺巴巴的」、「衣服不燙一下」，顯得衣著造型廉價，紅毯女王的地位似乎不再。

▼▼▼【按圖看】范冰冰衣著打扮「失手」時回顧，被網民笑指為何不燙衫？▼▼▼

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范冰冰著錯衫失星味 梨形身材必學穿搭禁忌

范冰冰是屬於亞洲女生常見的梨形身材，在衣著上要注意避開顯胖地雷。(范冰冰@微博)

高顏值的范冰冰，因為著錯衫失色不少。她近年雖然積極減肥瘦身，身材纖瘦不少，但天生梨形身材的她，下半身相對較胖，臀寬且豐滿，脂肪主要沉積在臀部和大腿，肩膀相對於胯要窄一點、上半身比例較窄，看起來就像梨的形狀一樣。梨形身材是亞洲女生常見的身形，在衣著上要注意避開地雷，要遵循「上窄下鬆，上淺下深」穿搭和配色法則，切忌上下身都穿得太寬鬆，才能更輕盈顯瘦。

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