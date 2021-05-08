泳衣｜遮肉不只可穿一件頭？8大身型特點分析　選對顯瘦泳衣

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-08 18:00

泳衣該怎樣挑選才好？夏天少不了到沙灘與陽光玩遊戲，要把泳衣穿得好看，也不一定要苦苦減肥，選擇一款符合自己身材優缺，能夠巧妙地「隱惡揚善」的泳衣才是王道。現在就來看8大常見身型缺點，看看最適合你的顯瘦泳衣！

潮流歸潮流，泳衣還是要選擇適合自己的。（missjni＠instagram）

針對8大常見身型特點 挑選最顯瘦泳衣

不少女生都有手臂粗、小肚腩，或是下身豐滿等問題，其實選對泳衣剪裁設計，針對性地修飾身形問題，一樣便可以解決體形上的煩惱。例如手臂粗可選荷葉袖、下身豐滿的話則可以選擇高叉設計，營造長腿效果，而若果是小胸女生的話，只要選擇胸前有立體設計的款式，同樣有「視覺豐胸」的效果，一樣可以自信滿滿的穿上泳衣或比基尼！

▼▼▼【點擊看】泳衣該怎樣挑選才好？以下整合了8大常見身型：小胸、水桶腰、臀部較大等身型特點，教你「隱惡揚善」挑選顯瘦泳衣▼▼▼

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