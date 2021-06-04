何超蓮愛用「空姐袋」　CELINE再推注目款　10大低調名牌手袋推介

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-04 08:00

名牌手袋｜CELINE在Phoebe Philo主理時期之所以惹人喜愛，皆因她設計簡約、低調，卻不失辨識度。的確，也絕非人人也愛大Logo設計，不走高調路線，主打簡約美學的名牌手袋，同樣大有吸引力。

CELINE by Hedi Slimane今年新推出「Tabou」手袋。 （CELINE）

2021年10款必備低調名牌手袋 鎖定Saint Laurent、CELINE注目款

2021年春夏，除了是腋下手袋的天下，更是掀起方形「空姐袋」熱潮，例如Gucci把經典的「Horsebit 1955」改造成可換肩帶，讓手袋更多配搭；而CELINE新出的「Tabou」，與Hedi Slimane初設計的經典手袋「Triomphe」相似，卻換上較柔軟的皮革，與以大鎖扣呈現，承傳簡約美學，相信定會又俘虜大批粉絲。

超蓮揹上 Saint Laurent Le Maillon 手袋，售價港幣$19,900。（laurinda_ho＠instagram）

一向以「YSL」金扣聞名的的Saint Laurent，來到2021年，也走向低調風格，新袋La Maillon便是代表作之一。Le Maillon以立體方形「空姐袋」設計，換上以珠寶首飾為靈感的鏈條設計鎖扣，簡約優雅；袋身風琴式設計，加上軟身皮革，容量與實用程度高。雖然摒棄了「YSL」標誌性的金扣，但簡約高質感的面貌十分討喜，仍不失名牌手袋的氣場。難怪許多女星已經率先投向Saint Laurent Le Maillon的懷抱，例如BLACKPINK Rosé、Hailey Bieber等都是用家，人氣程度可見一斑。

▼▼▼【按圖看】Saint Laurent Le Maillon被女星點名勢成爆款？▼▼▼

BLACKPINK Jennie亦鍾情低調名牌手袋，圖中是Loewe的手袋款式。(jennierubyjane@ig)

▼▼▼【按圖看】除了 Saint Laurent Le Maillon 手袋，2021年還有不少低調簡約手袋有望成為人氣之選，看看哪款最合心水▼▼▼

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