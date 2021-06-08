Valentino小白鞋7折　Loewe涼鞋減2千　20款精選減價名牌鞋

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-08 18:00

名牌鞋減價｜年中許多網購平台、百貨公司開始進行減價，繼NET-A-PORTER、Selfridges，另一英國百貨公司Harrods也在網站上罕有推出名牌7折減價，當中包括人氣名牌品牌Chloé、Loewe、Burberry等鞋款更低至$680即可入手。

繼NET-A-PORTER、Selfridges，另一英國百貨公司Harrods也在網站上罕有推出名牌7折減價。（net-a-porter）

英國網購Harrods罕有7折優惠 Chloé、Loewe、Burberry名牌鞋減價

Harrods是英國的百年百貨公司，減價次數比起網購平台來得少，但每次減價款式都令人心動，是次也少不了Chloé、Loewe、Valentino等女生喜愛的品牌，更有潮人喜愛的Off-White與Alexander Wang，設計時尚百搭。

對入手減價名牌鞋毫無頭緒的話，建議入手波鞋、小白鞋最穩陣。是次減價名牌鞋中也有不少人氣款，例如有Valentino小白鞋。設計總監Pierpaolo Piccioli在2019把風靡一時的窩釘小白鞋，再以摩登女性為靈感，重新設計出圓長框的V字標誌，飾在鞋身之上，窩釘數量減少且放到後跟位置作點綴，感覺簡約時尚，由原價$3,701現減至$2,591即可入手。

▼▼▼【按圖看】小白鞋在眾多鞋款中最為百搭，除了人氣的Valentino小白鞋外，Burberry、Dolce & Gabbana等一樣有減價，價錢更低至$680▼▼▼

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Chloé草鞋、拖鞋款備受時尚達人熱捧。（cultstatus@instagram）

夏日炎炎，便是穿草織鞋的日子，以往都是Chanel、Dior的草鞋當道，但自Chloé憑印上「Chloé」字樣的帆布飾帶搶盡收視，設計優雅且充滿夏日風情，備受時尚達人熱捧，成為標誌成設計，而減價款中亦有Chloé草鞋選擇，不容錯過！此外，Loewe減價款的涼鞋、拖鞋設計，加入不同勾織、編織元素，充滿夏日渡假風，又有大牌質感，值得留意。

不過Harrods網站沒有免運費優惠，每次交易需付HK$240 DHL運費，大概一星期便可送到香港，想買得更划算的話不妨找朋友夾單。

▼▼▼【按圖看】多款抵買名牌夏日草鞋、拖鞋、Mules鞋，Chloé草鞋只需$2XXX，Loewe羅馬鞋夠百搭▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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