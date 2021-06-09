GU、UNIQLO減價｜20件$100以下必買精選　王牌顯瘦牛仔褲$79

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-09 13:00

【GU、UNIQLO減價】日本品牌GU和UNIQLO一向價錢實惠，容易配襯，現兩品牌正進行減價優惠，多款大熱夏日單品都以優惠價出售，以下精選20款100元以下減價貨品，當中包括顯瘦針織上衣、碎花裙、大受歡迎的「U記」彈性牛仔褲等等，不妨趁減價添置新衣。

GU多色百褶裙原價 $179，現減至 $99。（GU）

GU夏日女裝減價 必買顯瘦針織上衣

GU今個夏天推出了多款滿潮流女裝上衣，都採用了今年大熱的短版剪裁、方領及公主袖等元素，效果時尚顯瘦。特別大推短版針織上衣，不但顯瘦，也能顯出身體曲線，用來配襯高腰褲的話顯長腿效果一泡流，打造出「腰短腳長」的好比例，短版針織上衣不論作為外套或是單穿也十分容易配襯。由原價$149現減價$99就可入手。

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UNIQLO王牌牛仔褲$100有找 必買防UV外套

UNIQLO的牛仔褲向來都是熱賣產品，不少女生都大讚顯瘦又好穿，而多款「U記」人氣牛仔褲也在是次減價貨品當中，寬鬆高腰直腳牛仔褲由原價$299減至$99就有交易；而夏天怕熱不愛穿長褲的女生，一樣也有「短牛」選擇，只售$79元；此外，防UV外套、碎花短裙等也是夏日必買之選，各位女生萬萬不能錯過。

UNIQLO牛仔褲減價後$100有找，舒適易襯，性價比高，值得入手。(UNIQLO)

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