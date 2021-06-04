老友記｜Ross、Rachel劇外曖昧　情放太久只成朋友不一起也完美？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-04 18:00

【老友記】《老友記》（Friends）在1994年首播，主角6人與觀眾相伴10年，一共10季，在2004年終播映完畢，暌違17年推出的特別篇《老友記：重聚》（Friends: The Reunion）於上周播出，6名主角再窩在沙發中，談談舊事，而在劇中飾演Ross的David Schwimmer，竟剖白在拍攝首季期間，曾暗戀飾演Rachel的Jennifer Aniston？

【老友記】《老友記》是90年代出品，事隔多年後，在Netflix及HBO上架，一樣大受年輕一輩歡迎。（《老友記》劇照）

《老友記》是90年代出品，事隔多年後，在Netflix及HBO上架，一樣大受年輕一輩歡迎。6位主角由畢業生、無業、失業，一起「耍廢」，到後來終於找到自己方向、離離又合合、結婚生子，迷惘、沮喪或失敗，都在朋友相伴下，以幽默把苦澀調開，橋段廿年前後，也不過時，觀眾總不難在6位主角的人生中，找到自己的影子，特別是在他們的愛情中。要數當中最經典情節，當然是Ross與Rachel的「Friend Zone」（朋友圈）。有些觀眾覺得他們命中注定要一起，每次離合也看得心碎；有些卻覺他們根本不合襯，分開了或許更輕鬆⋯⋯從他們愛情的不同階段中，我們到底領悟了甚麼？

▼▼▼【點擊看】《老友記：重聚》相隔17年後6位主角相聚，談談舊事，而在劇中飾演Ross的David Schwimmer，竟剖白在拍攝首季期間，曾暗戀飾演Rachel的Jennifer Aniston？▼▼▼

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等了太久才行動 便只能留在「Friend Zone」中

據說，「Friend Zone」一詞之所以流行，最早是在《老友記》—《紐約大停電》一集中，說到Ross對Rachel有好感，卻總覺時機不對而甚麼也沒有做，好友Joey於是跟他說：「你等太久才行動，現在只能在『Friend Zone』中。」

【老友記】Ross對Rachel有好感，好友Joey於是跟他說：「你等太久才行動，現在只能在『Friend Zone』中。」（《老友記》劇照）

Ross暗戀了Rachel很久，由高中開始，卻一直不敢作出任何行動，直到Rachel生日時收到Ross的貴重禮物，Chandler說漏嘴，她才知道Ross的心意，追到機場談話不果，再回轉Ross身邊卻已另有女友。劇集中的錯摸，鏡頭一轉，觀眾總看得清楚，替他們不值，幸好最後在「陰差陽錯」下，Rachel看到Ross高中時不敢向Rachel邀約的影帶，最終有情人可在一起；但在現實生活中，我們大多只能看到故事的一面，身邊好友也無暇把你心事攤在太陽下曬，互生好感的人，不行動，只能留在「Friend Zone」。

從前，或覺是時間的「錯」，緣份對不上，才事與願違；後來，根本無關緣份，事在人為，緣份就每次取捨間失諸交臂，不過是二人在取捨時候，永不同步，永遠有千百個藉口讓對方溜走，於是便只得成為朋友，直到失去，才戀戀過去。還是，愛情本來就不只有同偕共首才算「完美」結局？就似飾演Ross與Rachel的David與Jennifer 錯瘋狂愛上對方，但二人在現實生活中都各有伴侶，最後都沒有作出任何越界的行為，只好劇中談情說愛、休息時又頭碰頭地窩在沙發上休息，會不會也是愛情的另一種體現？

【老友記】觀眾跟Rachel一起成長不少。（《老友記》劇照）

女生不等 分手後便是自由人

Ross與Rachel成功走在一起，Rachel個性不再「公主」，也不再在餐廳中當侍應，在時裝界找到自己的事業，忙碌令Ross不安，於是Rachel提到「分手」－也說出經典一句「We were on a break」－女的歇一歇；男的卻以為分手，迅速發展出一夜情。

Rachel當然覺得那與出軌無異，然而，這只是「輸打贏要」、進可攻，退可守的自私想法；就似聽到前度另結新歡總如雷貫耳，雖是人之常情，但其實分手後便是自由人，難道等他反省後變成你理想中的Mr Right嗎？連劇中Rachel最後也學會在婚禮中祝福前度，再喜歡，也不可剝奪、控制別人人生自由。

【老友記】典一句「We were on a break」－女的歇一歇；男的卻以為分手，迅速發展出一夜情。（《老友記》劇照）

愛情是一團糟 互相「折磨」也浪漫

編劇總偏愛主角們，《老友記》（Friends）6人也總算有完美結局，Ross與Rachel多次離離合合，經歷離婚、未婚懷孕、出軌、各有伴侶的階段，最後想決定長相廝守。經歷「狗血淋頭」、千瘡百孔，很多觀眾雖然喜歡他們，也不禁問：「到底他們是否合襯？那到底是不是愛情？」

比起一般電影、劇集中愛情的一塵不染，但Ross與Rachel各自生命中都出現了許許多多的人，也有互相厭惡、各不選擇對方的階段。有人覺得這樣的愛情不單純，但現實中的或許也就是這樣－愛情是一團糟、愛人也會犯錯、也會不可愛，但互相「折磨」也浪漫；世間沒有「非君不嫁娶」的固執，但他千回百轉後還是挑選了你，不是來得更情深？

就似Monica在首集跟Rachel說：「歡迎來到現實世界，它糟透了，但你會愛上它。」愛情也一樣。

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