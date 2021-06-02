止汗貼士｜止汗劑出門前才噴無效？美妝網站推薦10款人氣止汗產品

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-02 14:00

止汗劑用法｜夏日炎炎，經常大汗浹背，用止汗產品後加上汗臭味，會愈用愈臭？台灣美妝網站推薦10款人氣止汗止品，有用家評價用後感覺清爽，流汗後不會產生難聞氣味，第3位上榜產品助兼有美白效果，改善腋下膚色黯沉。不少人門前才用止汗劑，但原來一直做錯？專家提供使用止汗產品4大實用貼士，夏天必讀！

【止汗】台灣美妝網站推薦10大受歡迎的止汗止品，第1位獲用家大讚清爽不黏答，有效抑汁汗?（coffee89921@IG）

止汗產品10大推介：第1位清爽不黏答 第3位改善膚色黯沉

用止汗產品，最怕質地黏答或愈用愈臭。台灣好物推薦平台Mybest推薦10款人氣止汗產品，按價錢與效果比較，上榜止汗產品大部份不過港幣百元，價錢親民。

上榜包括Nivea三款產品，其中一款具美白功效，可改善腋下膚色黯沉；GATSBY止汗劑一直主打清涼感覺，用家評價指烈日下使用，舒暢降溫；第1位以獨特「汗瞬乾粉體」，令汗水快速蒸發不留肌膚表面，降低細菌、異味形成。

▼▼▼【點擊看】10款人氣止汗產品排行榜；第1位用家評價指清爽不黏答， 有哪款止汗效果出色更兼美白，可改善膚色黯沉？▼▼▼

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止汗產品用得正確，才可發揮更好止效防臭效果。台灣節目《醫師好辣》邀來專家分享心得，不少人出門前才用止汗劑，原來會令效果大打折扣？應該什麼時間用才可發揮效果？至於脫毛後，是否也不適宜使用止汗產品？

▼▼▼【點擊看】止汗產品4大使用迷思：原來在出門前使用未必有效？▼▼▼

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