林泳淘結婚嫁初戀男友　貼地女神不靠老公養：不把壓力轉給另一半

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-02 18:00

前《東張西望》主持林泳淘於上周六與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，大方分享簽紙當日的照片，「貼地女神」更寫本來二人想「踢拖」簽紙，派對又想大家一起穿睡衣，不過被家人朋友反對，最後儀式一切從簡，邀親友在家中開溫馨小派對，省去繁文縟節。

林泳淘結婚儀式一切從簡，邀親友在家中開溫馨小派對，省去繁文縟節。（wingt@IG）

林泳淘「貼地」不靠老公養：「結婚就把壓力轉移給另一半，太不公平。」

前《東張西望》主播林泳淘早前跟初戀男友結婚，在IG分享新婚感受，指新身份，多了家人，多了責任，而結結束愛情長跑的契機，竟是因二人概繼發生車禍。

我哋應該會繼續相愛相殺直到海枯石爛， 直到生命終結， 直到永遠永遠。 林泳淘

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不過，林泳淘就未有想過在婚後當「少奶奶」，指香港生活壓力大，若在婚後把壓力全放在男方身上，並不公平；有別於有些女生的想法，她認為婚後更應二人一起努力。

林泳淘熱愛「打機」，貌美又身材出眾，是很多男生夢寐以求的女友。（wingt@IG）

林泳淘維繫愛情長跑有法：「貼地」愛打機 放大對方優點

林泳淘與初戀男友相戀14年，貌美又身材出眾的她，在主持《東張西望》之時早有「東張女神」之稱。林泳淘雖多年來身邊不乏追求者，但都沒有接受其他人追求。林泳淘稱現在這位初戀男友於學生年代在聖誕派對上認識，看到男友害羞安靜地坐在一旁，覺得他很可愛，於是她主動出擊上前認識，便因此成為戀人拍拖，一拍到現在。

林泳淘熱愛「打機」，是很多男生夢寐以求的女友，但她曾在YouTube與電台訪問中提到，二人相處之道，貴乎互相尊重，放大對方的優點，放下對方的缺點，如林泳淘十分欣賞對方的好脾氣：「就算我發嬲，他都會好冷靜問我發生甚麼事⋯⋯過去又不會吵架。」14年來，二人熱情不減，雖然她工作忙碌，男友還是會很想見面，又指：

看到對方那麼多優點，學習都來不及，還哪有時間挑剔？ 林泳淘

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