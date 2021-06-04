髮型｜日髮型師5款最佳瀏海配臉型示範　長形臉剪空氣瀏海即減齡

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-04 13:32

髮型可以修飾臉型，不過，大多以遮掩為主，容易有反效果，一來缺乏新鮮感，遮得多，也令人看起來沒精打彩、添老氣。日本髮型師在IG中分享，圓大臉、長臉、有棱角的臉等不同臉型，以髮型「收藏」臉型缺點，不一定要遮遮掩掩，以不同瀏海與髮尾內彎等修飾、襯托，減齡又可令臉型更好看。

【2021髮型】把眼尾上方的頭髮捲成微彎，也可營造小臉效果。（eisho_takahashi＠IG）

日本髮型師「骨格瀏海診斷」：圓大臉、長臉配甚麼瀏海？

日本髮型師Eisho Takahashi 於IG分享「骨格瀏海診斷」，5種臉型應配搭不同瀏海，即使不是理想的鵝蛋臉，懂得選擇合適的瀏海，也可以將臉型的缺點收藏起來。

例如圓潤、微胖臉，會刻意將兩旁頭髮留長以遮掩部份臉，但有時遮太多，會令人看起來不整潔，反而應剪修長斜瀏海，便有放大眼睛效果，把眼尾上方的頭髮捲成微彎，也可營造小臉效果。

另外，長形臉看起來顯老，他建議剪中長髮，髮尾內彎可讓下巴線條看來更飽滿、圓潤，解決長臉顯老的問題，搭上空氣瀏海，可遮住長額頭，也有減齡效果。

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