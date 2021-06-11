LONGCHAMP減價低至$3XX　SWAROVSKI低至近2折　20款減價手袋飾物

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-11 18:45

減價手袋／LONGCHAMP／SWAROVSKI／蘇寧網店｜年中減價不斷，除了有外國網站NET-A-PORTER、Harrods等減價外，香港的蘇寧網店也推出《年中感恩祭》，當中更有多款小資名牌，如LONGCHAMP、VIVIENNE WESTWOOD、SWAROVSKI等進行開倉優惠，減價貨品更低至2折，看看有甚麼最值得入手。

孫藝珍在《愛的迫降》所配戴的飾物是來自SWAROVSKI。（《愛的迫降》劇照）

蘇寧網購減價低至近2折必買：SWAROVSKI返工手錶、LONGCHAMP經典款

蘇寧網店《年中感恩祭》即日起到到21，舉行《年中感恩祭》，除了大眾所認識的家品、電器外，網店也有一些時尚小資名牌減價。例如首飾方面，原價近千元的SWAROVSKI水晶飾物，在減價後低至2百多元就買到，非常划算！SWAROVSKI近年更打入時尚市場，推出更多貼新近潮流元素的飾物，像是Choker、耳夾等。韓劇《愛的迫降》、《夫妻的世界》中的女主角也有配戴SWAROVSKI的水晶耳環、頸鍊或是手錶等，令簡約優雅造型昇華，值得趁低價入手。

在SWAROVSKI減價系列中，手錶更是不容錯過的款式，平日售價3千多元的手錶，現在低至約2折，大概7、8百元便可以入手一隻體面的返工手錶。

▼▼▼【按圖即看】SWAROVSKI飾物減價優惠，不少定價千元的都減至2百多非常划算，送禮也非常適合▼▼▼

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高圓圓也是LONGCHAMP Le Pliage的用家。（Longchamp）

法國國民品牌LONGCHAMP一直深受香港女生歡迎，摺疊式的經典手袋Le Pliage更是實用方便，上班、日常或是日常使用都適合，大尺寸更可當旅行袋使用，是次，蘇寧網店更勁減至3百多元就可入手基本短柄款的Le Pliage，如果想用途彈性大一點的，則可選擇Le Pliage Neo，附有可拆卸肩帶，適合斜背、肩背或手提，而價錢也是統統不過$1,000，小資女及職場OL又怎可錯過？

▼▼▼【按圖即看】LONGCHAMP Le Pliage系列經典百搭，深受一眾女生歡迎，減價款式主要有2款▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

▼▼▼同場加映：【按圖看】英國百貨公司Harrods也在網站上罕有推出名牌7折減價，當中包括人氣名牌品牌Chloé、Loewe、Burberry等鞋款更低至$680即可入手。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖（延伸閱讀）▼▼▼