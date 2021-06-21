小紅書名牌紙袋DIY熱潮　簡易6步變名牌手袋　時尚實用無違和感

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

名牌手袋／小紅書｜Balenciaga、Fendi、Tiffany & Co. 推出的「紙袋形」手袋，不但引來一陣熱潮，更觸動起一班小資女的創意。小紅書上就興起了把名牌紙袋改造，將一個原來平平無奇的紙袋，變身成為一個日常可使用的「名牌手袋」或是「名牌紙巾盒」，而製作方法並不複雜，即使是手殘女都做到，令名牌紙袋可能隨時炒得起？

由名牌紙袋DIY改造而成的「名牌手袋」全無違和感，時尚實用。（Tracy＠instagram）

紙袋DIY變名牌手袋

名牌手袋Balenciaga、Fendi的Shopping Bag設計猶如紙袋般，趣味十足，但定價不算親民，小尺寸的都要索價萬元；但其實只要循環再利用名牌紙袋，也可變成一個顏值及實用程度兼備的「名牌手袋」，吸睛程度如同萬級元手袋無異。而市面更有不少「紙袋DIY套裝」，包括材料、小零件及教學等，令改造工序更簡易。紙袋變手袋，竟全無違和感！

▼▼▼【按圖看】1個硬淨、合尺寸的膠袋對DIY手袋非常重要，如果你是懶人，也可以在網絡上找一些「紙袋DIY套裝」▼▼▼▼▼▼

▼▼▼【不需感到尷尬，許多女生已經用上DIY名牌手袋，加點創意也可以設計出你喜歡且獨一無二的「名牌手袋」】▼▼▼

名牌紙袋只要好好動動腦筋也能成為好物。（小宇菇菇＠小紅書）

名牌紙袋改造紙巾盒

名牌紙袋除了可改造成名牌手袋，也可改造成紙巾盒。只要簡單8個步驟完成，工具及材料包括1把剪刀、1個釘孔機（可用筆代替，只要可穿孔便可）、1條絲帶等，大約5分鐘，即可把紙袋變成家品，不單可以廢物利用，更多了實用和裝飾功能，放在家裡也賞心悅目，提昇家中品味。

▼▼▼【按圖看】許多網民也在家中挑戰DIY名牌紙巾盒，步驟和功具都輕鬆在家找到，不知如何處理紙袋的你，不妨也在試試▼▼▼

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▼▼▼【不同網民都分享其DIY紙巾盒作品，不一定只用名牌紙袋，其他設計簡約、或具特色的紙袋，都可以一試】▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】Chanel在2021年春夏季便推出了全新尺寸的Classic Small Flap Wallet，比起以往的長方形設計，更小巧可愛，售價也更實惠！以下為大家精選出15款最新名牌銀包，值得買來犒賞一下自己。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】Hermès與APPLE聯乘推出多款不同全新配件，更破天荒設計出第一款手機殼，奢華矚目程度絕不少於一個名牌手袋！（延伸閱讀）▼▼▼