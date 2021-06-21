DW手錶開倉低至39折　$5XX入手Olivia Burton　30款人氣減價手錶

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-21 18:00

手錶開倉／減價｜Daniel Wellington與OnTheList合作，於6月22日推出開倉減價低至39折，是難得機會，《01女生》更集合了多款其他品牌手錶減價，如OL及小資女大愛的Kate Spade、Coach、Olivia Burton等多達30款熱賣手錶，相信總有一款合你心水。

Daniel Wellington 開倉價最平$450便能入手。（danielwellington@instagram）

Daniel Wellington開倉減價低至39折 精選30款女裝熱賣手錶

對於女性，手錶是飾物一種，除了實用，也要好看易襯衫。除了萬元起跳的名牌手錶以外，也有不少值得留意的小資女手錶品牌，同樣時尚耐看，而且價格親民得多。

來自瑞典的Daniel Wellington，設計簡約經典，散發著文青氣息，中性的設計感不論男女都喜歡。Daniel Wellington是次與OnTheList合作推出快閃開倉減價，減價貨品逾過40款，更低至39折，最平$450便能入手，而且款式都是經典百搭款，比起平門市的價錢，實在是優惠得多。

▼▼▼【按圖即看】OnTheList與Daniel Wellington開倉減價，最平$450便能入手，經典的帆布、皮革錶帶也有選擇，即看10大推薦款式▼▼▼

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除了Daniel Wellington手錶，英國品牌Olivia Burton向來深受OL歡迎，古典又浪漫的設計，不時加入繽紛的花草、水鑽元素，優雅又具氣質；現在Zalora網購也正進行手錶減價優惠，如Olivia Burton、Kate Spade、Coach等品牌的皮錶及鋼錶也在減價名單中，款式大方得體，適合女生返工及日常約會使用，有些手錶款式更低至2折，絕對不容錯過！

英國品牌Olivia Burton受OL歡迎。（oliviaburtonlondon@instagram）

▼▼▼【按圖即看】網購平台Zalora手錶減價優惠，Olivia Burton、Kate Spade、Coach等女生喜愛品牌手錶低至$139便可入手▼▼▼

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OnTheList X Daniel wellington開倉減價詳情 網上開倉減價 時間：6月22日上午8時至6月27日下午11時59分 網址：https://bit.ly/3q53i6R 線下開倉減價 地點：中環都爹利街6號印刷行地下 時間：即日起至6月26日，星期二、四（8am-8pm）星期三（10am-8pm）、星期五（8am-5pm）、星期六（10am-5pm）

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

▼▼▼同場加映：【按圖看】英國百貨公司Harrods也在網站上罕有推出名牌7折減價，當中包括人氣名牌品牌Chloé、Loewe、Burberry等鞋款更低至$680即可入手。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖（延伸閱讀）▼▼▼