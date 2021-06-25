我的上流世界｜李寶英10大名牌手袋清單　修女用Hermès不合常理？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-25 14:00

李寶英、金瑞亨主演的韓劇《我的上流世界》終要迎來大結局，梟遠集團主宅卡登扎的命案即將真相大白，豪門狗血的劇情讓人慾罷不能；除了劇情有追看性，演員的手袋也是賣點，像是飾演闊太的李寶英，一集便更換了3個名牌手袋，如Salvatore Ferragamo、Fendi等，艾瑪修女從事樸素的職業卻揹Hermès手袋，引起一眾劇迷討論。

韓劇《我的上流世界》由李寶英、金瑞亨主演。（《我的上流世界》劇照）

《我的上流世界》手袋有睇頭 艾瑪修女用Hermès 李寶英揹逾10款名牌手袋

《我的上流世界》以女性找尋真我作主題，並揭開上流世界的秘密，如出軌、豪門壓力、孩子教育等；故事由劇中飾演財團媳婦李寶英和金瑞亨遇上陌生女人姜自慶（玉子妍飾）後有了不祥的預感開始。

以豪門作背景，服裝、配飾當然也要配合上流社會，像是李寶英經常身穿Fendi、Loewe、Prada等大品牌的服裝；但令人好奇的是，在劇中一直做配角的艾瑪修女竟然有不同的手袋收藏，更揹着Hermès經典手袋Birkin 35，駝色在二手市場定價約由6萬元到10萬以上不等，有違修女樸素神聖的形象，不禁引發一眾劇迷思考，到底這個用上名牌手袋的修女，內裡是否藏有更多有伏線和不可告人的秘密？許多劇迷都在猜測艾瑪修女身分絕不簡單，因為一般名牌服飾都是用來襯托劇中人物身分，相信與梟遠集團應該有莫大關係，唯待大結局公布。

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李寶英在《我的上流世界》中飾演梟遠集團「二新抱」，在劇中用上不同名牌手袋彰顯身份。（《我的上流世界》劇照）

李寶英在劇中飾演梟遠財團的豪門二媳婦「徐熙秀」，曾是當紅的頂級演員，身份高尚，每次都是優雅華麗地出場，手上的名牌手袋也是多不勝數，像是Fendi由經典款式Peekaboo為藍本設計出的「Peekaboo ISeeU」手袋。李寶英在劇中就曾用上2種不同顏色的Peekaboo ISeeU亮相，出席家庭聚會用上啡色手袋顯大方穩重，派對上用漸變黃色容易成為焦點。

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