凱特3大時尚親民手袋之選　$3XXX新寵平價CELINE　勢必掀搶購潮？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-27 13:00

凱特公爵夫人（Kate Middleton）形象親民，身上的服裝不時都會出現Zara、H&M、Mango等快時尚品牌，而手袋方面凱特一樣鍾情不少貼地小眾品牌，只要「千元級」就可以入手，平民一樣可以負擔得來。

凱特經常都會拿Aspinal of London的手袋系列，令不少英國女生開始注意這品牌。（kensingtonroyal@instagram）

凱特鍾愛簡約優雅手袋 3大愛用小眾品牌

凱特（Kate Middleton）向來都非常支持平價品牌，手袋也如是，特別是英國品牌，最深得公爵夫人歡心，其中最為人熟悉的，必要數到Aspinal of London。品牌於2000年在英國成立，有王室御用手袋之稱，以精緻皮革工藝技術著名，由英國老工匠手工製成，除了凱特經常都揹它出席公開活動，Taylor Swift也是用家之一。此外，凱特更愛英國品牌Demellier，不時拿著她的手袋出席活動。Demellier設計簡約長青，更有平價CELINE、Bottega Veneta之稱，而在凱特加持之下，勢必又再起掀搶購潮。

凱特向來帶貨力驚人，只要出現過在她身上的時裝、飾物名手袋等，都會旋即掀起搶購潮，更是會瞬間斷貨。除了英國本土品牌，凱特也鍾情土耳其平價手袋品牌，定價也是約是2千至4千港元，材質及設計感也不輸大牌，性價比高，值得小資女入手！

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凱特也愛用台灣設計師Grace Han手袋。（Getty Images）

台灣設計師手袋售價媲美名牌 仍能吸引凱特注意？

除了小眾平價手袋，凱特近日使用的一個手袋品牌，也引起了大家的注意。凱特與威廉王子（Prince William）出席「Hold Still」攝影展時，首次使用了台灣設計師Grace Han手袋，馬上變成焦點。

台灣設計師Grace Han，在2019年2月創立同名品牌Grace Han，品牌手袋設計簡約，採用小牛皮手工製作，手袋定價逾萬元，價錢由£1,390至£3,495（約HK$14,055至HK$35,340）不等，價錢媲美一線大牌，在英國倫敦設有一間旗艦店。如果想入手高檔次手袋，又不想使用較易撞款的國際名牌，也不妨考慮凱特都點名的台灣設計師Grace Han出品。

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