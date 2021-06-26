胸圍｜尺碼錯現「副乳」　哪兩個cup最易搞錯？試胸圍4大貼士

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-26 11:00

胸圍｜胸圍款式多變，尺寸會因材質、設計而有偏差，不少女生未必真正了解自己的尺碼，豐滿女生錯戴胸圍或致背痛，而女生最怕的「副乳」，也可能因胸圍太小所致。有研究指，有8成人戴錯胸圍，到底試胸圍時怎樣才最準確？

穿錯胸圍有機會出現副乳、背部變厚、手腎變粗等情況出現，所以試胸圍時要準確，穿好後要抬手、動動肩作檢查。（peachjohn_official@IG）

澳洲墨爾本的Victoria University於2008年曾有研究發現，針對18至26歲未曾懷孕女性，有8成女士戴錯胸圍，70%女士的胸圍太細，而10%的選擇則太大。而有兩個尺寸的胸圍是最多人搞錯，《Women’s Health》雜誌曾發現，34B及36C屬最常被誤會的尺寸。「很多女士都以為這兩個尺碼非常標準，所以購買胸圍時都有了前設，更重要的是她們從不認真了解，一個胸圍怎樣才算稱身。」《Women’s Health》訪問了內衣品牌Aerie的胸圍顧問Jenny Altman。

要是你戴的半罩胸圍是34B，穿全罩款式時可能要改穿34A。（peachjohn_official@IG）

同一尺寸 全罩胸圍比半罩大

合身的胸圍能保持堅挺的胸形，如果穿上胸圍扣上最緊一格時，仍能上下拉動；或肩帶扣到最緊，仍然會容易掉下來，明顯都是不合身。如果穿36C的女生有這情況，Jenny Altman建議可改試穿34D。沒有一個胸圍尺碼可以走天涯，不是每個胸圍的尺寸都是一模一樣的。如果你穿34B牛仔布半罩胸圍，或是薄薄的蕾絲胸圍完美稱身，不代表穿34B的全罩胸圍同樣合適。半罩胸圍布料較少，設計與剪裁帶push up效果，杯形相對較細；換句話來說，全罩胸圍杯罩或會略大。要是你戴的半罩胸圍是34B，Altman建議穿全罩款式時可能要改穿34A，選細一個cup數。試胸圍還有哪些地方要注意？

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