飄眉｜女生眉形走樣引共鳴　醫生公開5大須知：額頭長暗瘡勿飄眉

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-23 19:11

飄眉｜飄眉、霧眉一類半永久化妝技術愈來愈受女生歡迎，可省略畫眉程序，時刻保持最佳狀態。然而，當中存在風險，或造成細菌感染，上色持久度未必如期望，亦不是人人適合，皮膚科醫生揭開坊間常見的飄眉陷阱，及5大風險須知。

Melina在社交平台分享後悔飄眉的經歷，不少網民留言表示有相同情況。（melinatesibeauty@IG）

早前，一名外國女生Melina在社交平台分享後悔飄眉的經歷，她指飄眉後一開始效果滿意，但慢慢眉色由啡色變了橙色，4年後眉色更脫離了本身的眉形，形狀奇怪，令她失去自信，要用遮瑕膏修飾才敢出門，最後她決定像洗紋身一樣把顏色清除。此分享獲得不少網民留言表示有相同經歷。

除了飄眉，坊間亦流行霧眉，效果比傳統的紋眉更自然立體。香港大學內科學系皮膚科榮譽臨床助理教授陳俊彥醫生解釋，飄眉的原理是透過針刺技術將人工顏料注入皮膚，模仿眉毛毛髮的線條；霧眉則以漸變及深淺不一的顏色營造眉毛濃密感。兩者風險相同，對於Melina眉形褪色的情況，陳俊彥醫生指這是無法避免的。「黑色或碳灰色的顏料褪色後會變藍色或綠色；啡色顏料褪色後則變紅橙色。不少病人因受不了褪色後的顏色，或褪色不均勻而最終選擇激光洗眉，但未必能完全洗掉，多數剩餘2至3成。」

飄眉要真正上色持久，一定要刺入真皮層。（wakemake_official@IG）

皮膚科醫生揭開飄眉廣告陷阱：顏料刺入表皮可維持1至2年？

到底飄眉多久後才褪色？陳俊彥醫生指一般2年左右，視乎顏料刺入皮膚有多深，刺得愈深入，相對愈持久，但風險愈大，陳俊彥醫生同時公開坊間常見的飄眉陷阱。

「坊間有些飄眉廣告聲稱色針只刺入淺層皮膚，標榜安全，可維持1至2年。的確，針刺得愈表面，相對安全，但顏色不能維持1至2年，當顏色只刺到表皮層，表皮細胞不斷生長，大約1個月便開始褪色，要真正上色持久，一定要刺入真皮層。」當顏料刺入真皮層，便存在一定風險。

▼▼▼【按圖看】皮膚科醫生公開飄眉、霧眉5大風險須知，聲稱天然的顏料是否可靠？哪類人易受感染？▼▼▼

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不少女生飄眉走樣後會再新飄眉，將新的顏色覆蓋舊有眉形，陳俊彥醫生不建議此做法：「兩種不同顏料可能會造成化學反應，出現敏感。」對於Melina 在飄眉4年後眉色脫離本身的眉形，他指暫未有科學解釋，但整體眉形會隨年齡增長、皮膚髮弛而改變。作為醫生，他不支持這類入侵性的化妝技術，「純粹想漂亮一點，還是畫眉最安全。」

資料來源：Mirror

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