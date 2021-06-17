洗頭有黃金時間！韓星御用髮型師7大洗頭貼士　濕髮入睡易脫髮？

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-17 17:00

洗頭貼士｜洗頭看似簡單不過，可有想過一直做錯了？水溫、打濕頭髮方法，以及洗頭水如何起泡？護髮素點用？統統有學問，洗頭前有一個小動作，可令洗頭去污垢事半功倍，另外，洗頭原來有黃金時間，

朴敏英是韓星御用髮型師金孝淑合作過的女星。（rachel_mypark@IG）

韓星御用髮型師金孝淑（Kim Hyo-suk）（又稱Cha Hong）與多位女星合作，包括朴敏英、徐玄振、朴恩惠等，他在Youtube頻道公開正確洗頭貼士，提到洗髮前最好先梳頭，將部分皮脂及污垢帶走，同時梳解髮結，避免洗頭時造成掉髮。長髮女生建議最好用氣墊木梳，較易梳理，減低對髮絲造成刺激。

打濕頭髮時，別只管拿著花灑從頭頂淋濕，要懂得一個小技巧。（pibupibu_official@IG）

另外，很多女生也許忽略洗頭的關鍵動作，如果你是洗頭後立即塗護髮素，那就一直沒有發揮到護髮素的最大功效了。金孝淑指，洗頭後應該先抹走濕髮多餘水分，再塗護髮素，這樣會更有效鎖住養分，令頭髮順滑。

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金孝淑又提到，應該晚上10時之前洗頭，晚上10時至凌晨2時是頭髮細胞修復的時間，事前洗頭有助頭髮健康生長。

另外，註冊中醫師陳綺琪（Erica）指出，洗頭後，頭部肌肉紋理會較疏鬆，若沒有吹乾頭皮便睡覺，同時又開著冷氣，頭部易因被冷風吹過而入侵風寒濕邪，當身體氣血不通，難以滋養頭髮，可能導致脫髮。因此，建議在早上或下午洗頭。（延伸閱讀專家解6大洗頭疑團太陽落山唔好洗》）

學懂洗護髮的貼士，也要選對產品，護髮如護膚，日常要防UV，也可減低傷害。以下精選5款洗護髮產品，當中也有防UV的護髮好物。

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