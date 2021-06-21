暗瘡｜皮膚科醫生教3階段對付暗瘡　根據痘印顏色推薦去印好物

暗瘡｜有效解決暗瘡，既要了解暗瘡形成的原因，對症下藥，亦要按暗瘡生長的不同階段作相應護理，為求減低惡化，加促皮膚復原，甚至不留印。韓國皮膚科醫生李藝恩Dr.meili在小紅書分享暗瘡3階段的應付方法，及好物推薦，更解開了一些也許不少女生都忽略的暗瘡護理小技巧。



許多人一長出痘痘便立即貼上暗瘡貼，其實這是錯誤的做法。（陳喬恩微博）

暗瘡是女生的護膚天敵之一，也許不少女生一旦發現面上有暗瘡初起，便會立即塗上暗瘡護理產品，以抑制發炎，但其實並非所有暗瘡護理產品都適合在暗瘡初起時使用，用錯了可能會有反效果，加促暗瘡惡化。韓國皮膚科醫生李藝恩Dr.meili在小紅書分享，暗瘡分為3階段：初期、成熟及消退期，她指許多人一長出痘痘便立即貼上暗瘡貼，其實這是錯誤的做法，強調暗瘡是厭氧性細菌，如果在痘痘貼上暗瘡貼，就會隔絕氧氣，反而令暗瘡更嚴重﹗到底甚麼時候使用暗瘡貼最有效？

▼▼▼【按圖看】韓國皮膚科醫生分享暗瘡3階段的應付方法及好物推薦，要徹底去痘印，先留意痘印的顏色，灰黑色的才適合使用美白護膚品。▼▼▼

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正確護理程序：先塗暗瘡膏還是護膚品？

了解暗瘡3階段的應付方法後，還要留意暗瘡膏與護膚品的正確使用次序。李藝恩醫生指，潔面後立即塗暗瘡膏會刺激皮膚，應該先完成保濕護膚程序，才塗上暗瘡膏。

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