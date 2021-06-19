脫毛｜私處毛髮剃掉還是留下來？　3大迷思醫生拆解：避免藏陰蝨

撰文： 梁秀雅 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-19 20:00

私處脫毛｜踏入盛夏，不少女生為穿比堅尼而修整私處毛髮，除了外觀整潔，原來私處毛髮的形狀也是男女親密時會在意的一環。對於私處應否脫毛，坊間有不同意見及謬誤，婦產科專科呂桂英醫生直言，私處毛髮作用不大，即使脫掉也無傷大雅，重點在於脫毛的過程。

處理私處毛髮為討好伴侶？

私處毛髮應否修剪？根據JAMA Dermatology發表研究，引述統計曾訪問3,316名女性，當中約84%有修剪私處毛髮習慣，約16％從未整理，約62％會除去所有毛髮，約每月一次，有小數人則每日修剪，研究又指，剃毛原因之一是為了討好伴侶。

《ETtoday新聞雲》有報道指日本一間連鎖除毛salon「MuseePlatinum」曾進行對女性私處毛髮形狀喜好的調查，由400名20至40歲的日本男女被訪者，從5款（下圖A至E）女性私處毛髮形狀選出最喜歡的形狀。

結果發現，最多女性選擇的是（A型）—「倒三角形」，有26%；男性理想型則是較少女性選擇的類型，可見男女對私處毛髮喜好大不同。女生處理私處毛髮除了為了美觀外，對自身健康又有何影響？

▼▼▼【按圖看】調查發現，日本男女就以下5款私密處毛髮形狀的喜好各有不一，哪款是你的理想型？▼▼▼

不少女生為了在夏天穿上比堅尼，都積極處理私處毛髮。(Tanayut maleelai / Unsplash)

坊間迷思：1.私處毛髮能否緩衝性行為的磨擦？

坊間有說法，指陰毛於進行性行為時，有緩衝作用，可保護生殖器官。婦產科專科呂桂英醫生則指出：「陰毛本身只是皮膚上體毛的一種，在醫學上沒有功能，所以脫陰毛與否跟保護生殖器沒有關係，正如腋下毛也沒有功能。」

呂醫生又指，陰毛不能緩衝性交時的磨擦，有需要應該使用潤滑啫喱（Gel）以減低當中引起的不適。

至於有說法指經常脫毛，會令感染性病風險提高。呂桂英醫生解釋：「暫時醫學上沒有証據証實兩者有關連，要預防性病，最重要是進行性行為時做足安全措施。」

呂桂英醫生分享，部分女性在向婦產科醫生求診時，特地脫掉私處毛髮，其實是沒有需要的，婦產科醫生不會在意這一點。(Jye-B/Unsplash)

坊間迷思：2.脫去私處毛髮 可避免陰蝨？

根據BBC報道引述研究指，原來剃毛可以防止陰蝨。陰蝨是一個藏匿在陰毛中的體外寄生蟲，屬於性病的一種。陰蝨會咬人吸取血液，引致陰部痕癢。

呂桂英醫生表示：「陰蝨會在性接觸時由一個人跳到另一人身上，如剃光陰毛的確能避免蝨蟲藏在毛囊中。」他提醒，最重要是安全性生活，如果身體有不適，應及早求醫解決問題。始終剃毛過程存在細菌感染的風險，最佳預防都是保持基本衛生護理。

脫毛時，必須要將所有用具徹底消毒乾淨，避免細菌感染。（Mel Poole/ Unsplash）

坊間迷思：3.脫毛令皮膚處於炎症狀態 容易過敏?

外媒《Women's Health》報導引述芝加哥伊利諾伊大學醫學院婦產科專家的說法，剃毛有機會使身體處於炎症狀態，反而增加皮膚敏感性，容易出現發紅、痕癢、過敏。脫毛時會在皮膚上造成一些小傷口，有機會感染細菌。呂桂英醫生亦表示，剃陰毛會令皮膚受損, 毛囊發炎。

市面上有眾多脫毛方法，剃毛刀、拔毛器、脫毛膏、蜜蠟、熱蠟、激光脫毛、家用脫毛儀等，哪一種剃毛方法是最合適及安？呂桂英醫生回應：「以上任何一種方法都有危險性，最好要諮詢醫生或美容專科的意見，否則有機會傷及皮膚或毛囊，引起感染或皮膚損傷。」若採用剃毛刀，要確定做好消毒乾淨，否則就有機會細菌感染！

如何打理私處毛髮，要視乎個人需要，平衡個人觀感、衛生及風險等因素，最重要是讓私處保持基本衛生護理。

（資料來源：Jama Dermatology / BBC / Women's Health）

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