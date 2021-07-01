減價｜ZARA手袋神似Chloé爆紅　MANGO低至半價　20款$300以下手袋

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-01 13:00

【ZARA／MANGO／減價】ZARA、MANGO減價開始，小資女生當然不可錯過購物機會！ZARA就有一款布袋攻佔日本Instagram版面，全因它小巧、平價又實用，而且更被指神似Chloé Woody Tote Bag，雖未有在減價之列，亦是不容錯過。

今年，ZARA又有一款力作「MINI CANVAS TOTE BAG WITH SLOGAN」。（chibi3.____＠instagram）

ZARA帆布袋神似Chloé日本IG爆紅 零穿搭也可輕鬆駕馭？

去年，ZARA推出了一款「百褶水桶手袋」深受日本女生歡迎，其設計小巧卻容量不少，配有肩帶，也可手提，配色有白色、藍與米色也十分溫文可愛，香港更一時缺貨，今年，又有一款力作「標語迷你帆布托特包」。

ZARA「標語迷你帆布托特包」以帆布Tote Bag設計，頂部手挽帶配上標語，延伸至袋身，備有可調且可拆式斜背帶，具內口袋，手袋口配磁扣固定；一共有米白色與卡其綠２色選擇。帆布袋身配上標語帶的設計，與今年同樣火紅的Chloé Woody Tote Bag甚為相似，在日本一上架即爆紅。ZARA「標語迷你帆布托特包」價格也不過是HK$2XX，價格比Chloé Woody Tote Bag親民得多，自然深受女生歡迎。

▼▼▼ZARA帆布袋吸引一眾日本女生追捧，按圖看神似Chloé Woody Tote Bag的「標語迷你帆布托特包」價格與設計細節▼▼▼

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ZARA帆布袋非常百搭，穿裙裝一樣大方得體。（mama.code@instagram）

日本女生大讚ZARA「標語迷你帆布托特包」百搭易襯，而且雖然是小尺寸，但容量足以收藏女生平日隨身攜帶的物品，甚至水樽、「縮骨」雨傘也能容納，非常適合追求容量的女生與媽媽。

▼▼▼按圖看日本女生ZARA「標語迷你帆布托特包」的穿搭，時尚質感絕不輸給大牌？▼▼▼

ZARA百褶水桶手是日本女生愛用平價手袋之一。（_sayaka46_@instagram）

ZARA、MANGO年中減價 精選20款$300以下手袋

ZARA手袋向來價廉物美，現正踏入年中減價，許多商品都有折扣，更是低至半價優惠，雖然「標語迷你帆布托特包」不在減價名單中，但許多日本女生愛用的百褶水桶手袋這次竟在減價之列，而且不用百元便能入手！

▼▼▼【按圖看】ZARA年中減價低至５折，減價手袋逾130款，最便宜$99便可入手日本IG爆紅手袋，即看有哪些手袋值得入手▼▼▼

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此外，與ZARA同屬於歐美流行女裝路線的MANGO現在也正進行減價，有不少款式都有著大牌的流行元素，例如甚有Bottega Veneta影子的編織格紋袋、皺摺包等，若想以便宜的價錢入手當季流行元素的話，不妨趁減價入手。

▼▼▼【按圖看】MANGO減價手袋以簡約款式為主，最平低至$2XX，用以日常穿搭，也十分划算▼▼▼

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▼▼▼同場加映：Balenciaga、Fendi、Tiffany & Co. 推出的「紙袋形」手袋，不但引來一陣熱潮，更觸動起一班小資女的創意。小紅書上就興起了把名牌紙袋改造，將一個原來平平無奇的紙袋，變身成為一個日常可使用的「名牌手袋」或是「名牌紙巾盒」，而製作方法並不複雜，即使是手殘女都做到，令名牌紙袋可能隨時炒得起？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】Chanel在2021年春夏季便推出了全新尺寸的Classic Small Flap Wallet，比起以往的長方形設計，更小巧可愛，售價也更實惠！以下為大家精選出15款最新名牌銀包，值得買來犒賞一下自己。（延伸閱讀）▼▼▼