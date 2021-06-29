ZARA真皮涼鞋$400有找　小CK方頭款寬腳也顯瘦　30款新品涼鞋推介

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-29 13:00

【ZARA｜CHARLES & KEITH｜D+AF｜涼鞋】百搭小白鞋為女生鞋櫃必備款式，涼鞋亦然，絕不能缺少；配上小背心和短褲即時締造夏日氣息，涼快又透氣。名牌以外，也可選擇ZARA、CHARLES & KEITH、D+AF等親民品牌出品，每日粗著亦不痛心，遇上下雨天亦較為通爽快乾，不易焗出臭味。

ZARA、CHARLES & KEITH、D+AF等親民品牌有不少涼鞋款式，價格親民，設計時尚，性價比相對較高。(CHARLES & KEITH)

ZARA時尚近貼潮流 主打幼搭帶、綁帶款

ZARA一向貼近潮流趨勢，推出眾多具特別設計的款式，絕對可從ZARA入手一對時尚好看的涼鞋。除了平實的幼帶夾腳趾款，今季推出款幼搭帶和綁帶涼鞋式，纏繞腳踝的設計顯瘦之餘營造小性感感覺。今年大熱的穆勒鞋(Mules)亦是ZARA主打款，鞋身帶有閃亮和蝴蝶設計，令整體造型更出眾。

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CHARLES & KEITH款式精緻特別 點綴造型

許多女生都會入手CHARLES & KEITH的手袋，不過其鞋履設計新穎少撞款，約3百多就能入手一對涼鞋，價性比高，亦值得推介。今季款式傾向現時大熱的方頭設計，能令腿部線條看起來更修長，特別適合腳背闊的女生。另外，有些鞋跟設計更是充滿特色，例如有採用如雕塑品的細節帶來亮點，打造俏皮玩味造型。

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D+AF尺碼齊全 新款限時減價

D+AF未必是香港女生會熟悉的鞋履品牌，但同樣值得留意。D+AF為台灣鞋履品牌，於2005年成立，以網購起家，現在僅在台北擁有兩間實體店，但已成為台灣女生圈的人氣品牌。

D+AF除了價格親民，約3百多元入手，最吸引的賣點是尺碼比其他品牌更齊全，提供34至43尺碼，即使是平日難買鞋，鞋子尺碼特別偏小或偏大、又或是寬腳掌的女生，也能找到心頭好。D+AF設有不少羅馬涼鞋、厚底涼鞋以及幼帶涼鞋，網站現正進行限時減價，即使是本週新上架的款式亦包括在內，折後最平HK$243入手，買滿HK$611，更可免運費至香港，相當抵買，不妨可跟閨密一起湊單！

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