手袋｜小CK「平價版CELINE」$500有找　30款大熱焦糖牛奶色手袋

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

【手袋／Charles & Keith／Michael Kors／Perdo】不少小資品牌包括Charles & Keith、Michael Kors、Pedro紛紛推出手袋新品，以大熱的焦糖色、牛奶白色為主，再配上編織設計細節，散發清新夏日風。除了亮眼顏色，近年流行的半月袋、抽繩水桶袋、腋下袋等款式應有盡有，還有不少減價款，適合預算有限的小資女生！

Charles&Keith、Michael Kors、Perdo等小資品牌紛紛推出夏日新品手袋，有哪些款式這得入手？（yoona__lim@IG）

Charles & Keith新品手袋神似Celine？ 價格親民最平HK$469入手

來自新加坡且價格親民的時尚品牌Charles & Keith一直是小資女大愛的品牌，不但款式時尚而且價格親民。而今次推出的手袋新款集結焦糖色、牛奶白及編織元素，顏色柔和亮麗充滿夏日風味。裙裝褲裝皆適合，輕鬆穿出高級質感。

Charles & Keith Woven Tote Bag被指是Celine 帆布袋的平價版。(Charles & Keith、Celine)

Charles & Keith新品手袋沿襲一貫的簡約優雅風格，其中大熱的Woven Tote Bag手提袋，襯上焦糖色，再搭配手工質感的編織細節；容量大同時肩揹兩用，兼具實用及時尚兩大要素。Charles & Keith Woven Tote Bag方正的外形與配色被指與萬元級的Celine Vertical Cabas帆布袋甚為相似，成為一大注目平價替代品。此外，Charles & Keith新品手袋還有融入編織、鏤空設計的人氣水桶袋，剪裁立體，適合夏日郊遊的造型，讓人眼前一亮。

▼▼▼【按圖看】Charles&Keith「平價版Celine」 $500有找！新品手袋囊括大熱款式：水桶袋、腋下袋、馬鞍袋、Tote Bag等，款式選擇眾多▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

性價比之選Pedro $400有找 Michael Kors輕奢簡約夏日風

此外，價格同樣親民的有來自新加坡的Pedro，Perdro與Charles & Keith同屬於同一個集團，其設計風格亦傾向極簡，更顯雅緻高貴，適合出席正式場合。Pedro今年亦有編織款、焦糖色款等手袋上架，款式繁多不容易撞款，而且價格大多在千元以內，更不乏減價手袋，絕對值得入手。

▼▼▼【按圖看】新加坡國民品牌Pedro性價比之選 款式多不易撞款 最平$359入手？▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

若預算較多的小資女，不妨可以選擇走簡約輕奢路線的Michael Kors。Michael Kors也順應潮流，推出不少焦糖色和牛奶白色的手袋，結合經典金屬鏈細節設計，打造優雅成熟風，深受氣質女孩歡迎。以金屬鏈作點綴，打破沉悶，當中不乏大型Tote Bag，容量大又實用，成為返工首選。

▼▼▼【按圖看】Michael Kors打造成熟夏日風 大Tote Bag實用置物空間大▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【價格親民的時尚品牌Charles&Keith一直是小資女大愛的品牌，不少熱門款式正以特價出售，適合預算有限的女生以更加優惠價錢入手心儀手袋==>同場加映：Charles&Keith減價｜精選20款4百元以下手袋OL必備款半價入手】▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼【名牌網購平台Farfetch推出減價優惠，知名品牌包括Chloé、Tory Burch、Marc Jacobs等銀包以優惠價格出售==>同場加映：名牌銀包減價｜Chloé、Tory Burch低價優惠15款人氣銀包4千有找】▼▼▼