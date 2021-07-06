胸圍放洗衣機清洗5大正確步驟教學 　「機洗」胸圍最易做錯3件事

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-06 08:00

胸圍該如何清洗？手洗抑或可放洗衣機洗？胸圍物料親膚但容易變形，用錯誤方法清洗胸圍，更易減低胸圍使用壽命。用手洗或用洗衣機，也有正確的步驟，不少人原來一直用錯方法清洗胸圍，以致「洗壞」胸圍，出現變色或變形。

如何清洗胸圍才能更耐用？（sammkoling@IG）

清洗胸圍的正確方法

胸圍隔多久清洗？許多女生怕胸圍洗得多易變形，隔幾日才洗胸圍。事實上，胸圍應每日更換及清洗，才可減少汗漬，尤其是春夏潮濕季節，更要每日保持清爽乾淨； 若清洗胸圍方法正確，便毋須擔心容易變形變質，減少胸圍使用「壽命」。

基於個人衛生女生應該每日更換及清洗內衣。（peachjohn_official@IG）

洗衣機洗胸圍的正確步驟

胸圍不能用洗衣機洗嗎？若擠不出時間每日手洗胸圍，放入洗衣機洗確實比手洗更方便快捷；不過，對胸圍造成的損耗也更大。洗衣機洗胸圍要留意正確方法，才能減少損害程度。

用洗衣機洗胸圍之前必須先放入洗衣袋，同時胸圍的背鉤也要扣好，很多人都忽略了這一步； 另外，要避免牛仔褲及毛衣等與胸圍一起洗，以免被擠壓變形。洗胸圍應不應該用柔順劑？洗衣模式又該怎樣選擇？

▼▼▼【（按圖看）機洗胸圍該如何延長使用壽命？ 放入洗衣機前一定要做好幾個步驟，除了放衣袋之外，胸圍背鉤要扣好。洗胸圍應不應該用柔順劑？洗衣模式又該怎樣選擇？】▼▼▼

手洗胸圍前泡浸時間別超過OO分鐘？

以手洗方法清潔胸圍，較不容易對胸圍質料造成破壞，更加耐用。不過，手洗胸圍步驟比起用洗衣服更為講究，首先需緊記不能用熱水，否則會令纖維較易受損。此外，很多人直接將胸圍浸泡在水中長達半小時至1個鐘，但長時間浸泡容易令胸圍變色，因此浸泡時間切忌過長，就連胸圍的晾曬方式也有特定方法，究竟手洗胸圍的正確步驟是什麼？

▼▼▼【（按圖看）手洗胸圍不易變形 8個正確步驟 浸泡時間不能超過○○分鐘？洗完胸圍該如何晾曬？】▼▼▼

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胸圍款式多變，尺寸會因材質、設計而有偏差，不少女生未必真正了解自己的尺碼，豐滿女生錯戴胸圍或致背痛，而女生最怕的「副乳」，也可能因胸圍太小所致。有研究指，有8成人戴錯胸圍，到底試胸圍時怎樣才最準確？試胸圍有4大貼士。

▼▼▼【同場加映：胸圍｜尺碼錯現「副乳」 哪兩個cup最易搞錯？】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：細胸女生不露肉也性感？橫間、背心顯豐滿線條 5招吸睛心機穿搭（延伸閱讀）】▼▼▼