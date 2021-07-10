泳衣｜74KG韓妹顯瘦泳衣穿搭　視覺減肥4招　肉肉女都可穿比基尼?

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-10 18:00

泳衣只是纖瘦女生的專利？還未來得及減肥的話，又有哪些泳衣可以「視覺顯瘦」，掩人耳目？在韓國就有位身高161CM，體重74KG的肉肉身材女生，大方分享了挑選顯瘦泳衣的秘訣，令視覺效果即減5KG。

韓國女生Yunjeong憑「顯瘦穿搭法」在Youtube吸引大批粉絲訂閱。（lyj.lpd@instagram）

74KG韓妹無懼展示真實身材 肉肉女都可選白色泳衣？

韓國女生Yunjeong在4年前開始經營Youtube頻道，她面對鏡頭不忌諱，公開身高與體重的「女人秘密」，以161CM身高及74KG的身材，分享「視覺減肥」的顯瘦穿搭技巧，讓肉肉女明白只要配襯得宜，即使是肉感身材都一樣可以穿得時尚好看。韓國女生Yunjeong實用的穿搭技巧，在Youtube上吸納了約9.52萬訂閱，Instagram帳號也有過萬粉絲，單支影片點擊可高達70萬次，深受女生歡迎。

就算是肉肉身材，Yunjeong也自信大方地穿上泳衣。她更分享一些挑選泳衣的小技巧，Yunjeong建議肉肉女生在揀選比基尼款式時，不妨可以選擇帶有皺摺、立體荷葉邊等設計的泳衣，以視覺掩眼法修飾「鬼祟肉」；而大胸的肉肉女生，則建議可選擇掛頸式的肩帶泳衣，提升並集中胸形。不少想「遮肉」的女生都傾向選擇「一件頭」，希望可以隱藏一遮肚腩，Yunjeong也特別推薦了裙擺設計的一件頭泳衣，既可以遮掩肚腩，又可修飾下身最顯胖的大腿及臀部位置。

韓國女生Yunjeong表示只要配襯得宜，即使是肉感身材都一樣可以穿得時尚好看。（lyj.lpd@instagram）

▼▼▼【點擊看】Yunjeong身高161CM，體重74KG，雖然穿起泳衣時仍有肉感，但卻懂得透過選擇顯瘦泳衣修飾身形，展現自信一面，即看她分享的４個肉肉女選購泳衣貼士，即令視覺效果如同減去5KG▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

潮流歸潮流，泳衣還是要選擇適合自己身型的。（shi_ga＠instagram）

針對8大常見身型特點 挑選最顯瘦泳衣

不少女生有手臂粗、小肚腩，或是下身豐滿等問題，沒有人是完美的；其實只要清楚知道自己身材優缺，巧妙「隱惡揚善」，也能讓你充滿自信地擁抱陽光與海灘。

例如手臂粗的女生可選荷葉袖、下身豐滿的話則可以選擇高叉設計，營造長腿效果，而若果是小胸女生的話，只要選擇胸前有立體設計的款式，同樣有「視覺豐胸」的效果，一樣可以自信滿滿的穿上泳衣或比基尼。

▼▼▼【點擊看】泳衣該怎樣挑選才好？以下整合了8大常見身型：小胸、水桶腰、臀部較大等身型特點，教你「隱惡揚善」挑選顯瘦泳衣▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼同場加映：【按圖看】惠利在《我的室友是九尾狐》中，也用上了不少韓國小眾品牌，為本土設計令更多人認識，手袋不只有簡約風，更有街頭休閒，最平HK$219便可與惠利同款，如果不想次次用名牌與人撞款，也可以考慮一下5款韓國小眾品牌手袋▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映：【按圖看】李寶英在韓劇《我的上流世界》飾演闊太，一集便更換了3個名牌手袋，如Salvatore Ferragamo、Fendi等，艾瑪修女從事樸素的職業卻揹Hermès手袋，引起一眾劇迷討論。▼▼▼