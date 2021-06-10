名牌手袋保值6大要素　CHANEL、Hermès不一定升值　小尺寸更值錢?

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-10 08:00

女生買名牌手袋，除了考慮款式，不少也會考慮保值能力。女人心善變，心目中的「Dream Bag」隨時有變，到時舊袋易手，若是有價有市，價錢接近原價甚至升值，購入新手袋時也不會太「肉痛」。無綫節目《姊妹淘》​近日便邀請手袋鑑定師Tony分享名牌手袋的保值因素，女生入手名牌袋時不妨參考。

說起保值手袋，一定會想起Hermès、CHANEL，因為兩大牌子都從不減價，大熱款式更年年加價，因此不僅能保值，如果保養得宜甚至能升值。手袋鑑定師Tony指出手袋要保值取決於6大要素，選取從不減價的牌子絕對是首要原則。

購入名牌袋除了看款式，有些女生也會看保值能力。（IG@skuukzky）

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要購入能夠保值的名牌手袋，要選對牌子之餘也要選對款式，主持莊思敏及張寶兒各自帶了私伙的Hermès Tool Box Bag讓Tony鑑定，張寶兒估計自己的黑色Tool Box Bag回收價5萬，但Tony卻指只值2萬，而莊思敏的藍色款則值2萬6，因顏色少有且較新淨，讓兩位女士都驚歎連連。

Hermès袋也不一定每一款都保值。（《姊妹淘》影片截圖）

手袋鑑定師Tony指Hermès Tool Box Bag並非品牌的保值款式，他指Hermès的Kelly系列才是保值之選，相信大眾也不訝異，因為Hermès Kelly系列絕對是「有錢難買」，專門店常常缺貨，二手市場標價大多已是十多萬起跳，特別色款甚至超過二十萬。而手袋鑑定師Tony推介的另一保值款是入門的Hermès Evelyne系列，絕對是品牌中的保值「黑馬」，迷你尺寸在官方入手價錢約一萬多，他指保養得好的Evelyne Bag，在二手市場售價也可過萬。

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